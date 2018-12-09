Volkswagen, elektrikli araç piyasasında fark yaratan son firmalardan biri. Şirketin elektrikli araçların üretimi ve geleceği hakkında yeniden yapılandırma planları olduğu açıklandı.

Volkswagen'in CEO'su Ralf Brandstätter, dönüşüm hızlarını arttırmaları gerektiğini ve daha verimli olmaları gerektiğini söyledi. Çalışmalarının sekteye uğramaması gerektiğini belirten CEO, "Çok daha fazla iyileştirme yapmalıyız. Şimdiye kadar elde ettiklerimiz hala yeterli değil" dedi.

Volkswagen'ın hali hazırda 2 tam elektrikli aracı bulunuyor. Şirketin 2025 yılına kadar hedefi, bu sayıyı 20'ye çıkarmak. Şirketin aynı periyot için üretim hedefi ise 1 milyonu aşmak.

Volkswagen'in günümüzdeki organizasyonu incelendiğinde, hedeflere ulaşılması için büyük bir yeniden yapılandırmaya ihtiyaç olduğu kesin. Bu değişimlere şimdiden başlayan şirket, Zwickau tesislerini tamamen elektrikli araç üretimi için yeniden yapılandırmakla meşgul. Tesiste 'Yeni Volkwagen' olarak nitelendirilen VW I.D. elektrikli araçların temelleri atılıyor.

Şirketin planlarına göre Zwickau, elektrikli araç üretilen tek tesis olmayacak. Emden ve Hanover tesisleri de 2022'den itibaren elektrikli araç üretim tesisi olarak görev yapacak. Bu değişimlerden önce Çin'de, Anting ve Foshan'da iki elektrikli araç üretim tesisi kurulması bekleniyor. Ayrıca Kuzey Amerika'da da bir tesis için planlamalar yapılıyor. Bu tesisin yeri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Mevcut tesisleri yeniden yapılandırmak ve yeni tesisler kurmak, Volkswagen'ı maddi anlamda zorlayacağa benziyor. Şirket, yeni tesislere bütçe ayırabilmek için tasarruf önlemleri uygulayacak. Alınan önlemlerle 2020 yılına kadar 3 milyar Euro kadar tasarruf edilmesi bekleniyor.

Volkwagen, mevcut platformlarını daha verimli kullanmak adına da çalışmalar yürütüyor. Üretimin daha kolay hale getirilmesi ve tedarik zincirinde de yoğunluğu azaltmak hedeflerin arasında.

Audi, Porsche ve daha birçok markayı bünyesinde bulunduran VW Grup, 2019'dan itibaren elektrik merkezli 15 milyondan fazla araca sahip olmayı hedefliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, 2025'ten üç yıl önce, yani 2022'de hedefin en az %6'sına ulaşılacağı düşünülüyor.