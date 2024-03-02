Otomobil sektörünün devlerinden olan ve pek çok hamlesiyle sektöre yön veren Volkswagen, elektrikli araç trenini neden yakalamakta zorlanıyor?

Volkswagen yakın zamanda yaptığı bir açıklamada elektrikli otomobil üretimini geçici olarak durdurduğunu söylemişti. Hatta elektrikli araç sektörünün düşüşe geçeceğine dair de bir bakıma uyarı yaptı da diyebiliriz.

Volkswagen haricinde sektörde farklı devlerden de bu tür geri çekilme hamleleri gördük. Örneğin Mercedes, 2030'dan itibaren elektrikli otomobil satma planlarını iptal etmişti. Teknoloji devlerinden Apple'ın da Apple Car'ı ne zaman çıkaracağı merak konusuyken bu projenin iptal edilmesine tanık olduk. Bu gibi olaylar sektörde kendini gösterirken Volkswagen'ın hâline şaşırmamak lazım.

İşin gerçeği şu: Volkswagen’in ikonik “Şeffaf Fabrika”sı, elektrikli otomobil pazarına ayak uydurmakta zorlandı.

Aslında Volkswagen, elektrikli otomobil satışlarında %50 düşüş yaşamıştı. Bu, şirket için elektrikli otomobil üretimini tamamen durdurma gibi bir kararı almaya itecek büyüklükte bir başarısızlık.

Öyle ki ülkesi Almanya’da bile planlananın çok altında sattı. Başta üretimler dönemlik olarak durduruldu, çalışanlar işten çıkarıldı. Sonra ise üretimin tamamen durdurulduğu belirtildi.

Volkswagen patronları sadece kendi satışlarında değil, elektrikli araç sektöründe ciddi düşüşler yaşanacağını iddia ediyorlar ve bu konuda ısrarcılar.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Manfred Wulff, yaptığı açıklamada “müşterilerin elektrikli araç almaya dair ciddi bir direnci olduğunu” söyledi. Yine farklı üst düzey yöneticiler de Avrupalı ​​tüketicilerin elektrikli otomobil satın alma konusunda “isteksiz” olduklarını belirtti. Bu durum sadece Volkswagen özelinde gerçekleşmiyor. Mercedes, Audi ve Aston Martin gibi farklı markalar da talebin şu noktada düşük seviyelerde olduğunu belirtiyor.

Peki durum gerçekten de bu şekilde mi? 2022 yılı verilerine bakarsak elekrikli araçların otomobil piyasasındaki payını ikiye katladığını, yalnızca Fransa’da satışların %17 arttığını, Tesla satışlarının ise bir önceki yıla göre %146 artışa geçtiğini görüyoruz.

Hatta Tesla'nın Y modeli 2023'te Avrupa'da en çok satan araç olmuştu.

Volkswagen'ın bazı gerekçeleri var; yüksek enflasyon ve artan faiz oranları ve Almanya’da elektrikli otomobil üretimine devletin verdiği desteğin sona ermesi gibi.

Bunların yanı sıra elektrikli araç sektöründeki Tesla ve BYD gibi lider üreticiler, Volkswagen'ın en önemli pazarlarındaki rekabeti iyice kızıştırdı. Tesla’nın ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin çok daha ucuza elektrikli otomobiller piyasaya sürüyor olması nedeniyle Volkswagen’ın otomobil satışları bazı ülkelerde neredeyse sıfıra düştü.

Volkswagen, eskiden en yüksek satış yaptığı ülkelerden biri olan Çin’den tamamen çekilmek üzere. Çünkü sektöre yeni giren Çinli üreticiler kadar mâkul fiyatlandırma yapamaz durumda.

Diğer şirketler ucuza elektrikli otomobil üretmeyi başarabilirken Volkswagen neden başaramadı?

Bunun sebebi, Volkswagen’ın elektrikli otomobil sektörüne ve teknolojisine diğer şirketler kadar ayak uyduramamış olması. Araçlarını daha eski teknolojilerle donatmasına rağmen araç fiyatları sektör ortalamasının üzerinde kaldı. Bunun arkasında yönetimsel hatalardan teknolojik eksikliklere birçok neden var.

Volkswagen’ın eski CEO’su Herbert Diess, Amerika’daki Tesla fabrikasını ziyareti sırasında Tesla’nın, Volkswagen’ın bir araç üretmek için harcadığı sürede 8 araç üretebildiğini görmüştü ve büyük şoka uğramıştı.

Volkswagen kelimenin tam anlamıyla boğazına kadar borca batmış durumda.

192 milyar dolarlık bir borçlanmadan bahsediyoruz. Bazı ülkelerin toplam millî hasılasına eş değer. Bu şirket bu duruma nasıl geldi?

Volkswagen’ın emisyon sıkandalını muhtemelen hatırlamayan yoktur. 2015’te yasal emisyon sınırını aşabilmek için yazılım hileleri kullandığı ortaya çıkmıştı ve bu durum, şirket hisselerinde ciddi düşüşe yol açmıştı.

Keşke sadece bununla kalsa. Son yıllarda binlerce aracın iadesiye sonuçlanan ciddi hataları daha oldu. Volkswagen dünya çapında yüz binleri aşan sayıda aracını piyasadan geri çekmek durumunda kaldı çünkü şarj kablosu, batarya ve sunroof gibi parçalarda çok yüksek yangın tehlikesi yaratan hatalar ortaya çıkmıştı.

Marka ciddi bir güven kaybetti. Acaba paçayı kurtarabilecekler mi?

Volkswagen yöneticileri hem şirketin kârlı çıkmasını hem de karşılanabilir, mâkul bir fiyatta araç üretmekte başarılı olamadılar. Bunun yerine yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya başlandı.

Bu teknoloji, bildiğimiz benzinli araçlarda kullanılabilecek ve neredeyse hiç CO2 salınımı yapmayan e-fuel isimli bir yakıt. 2027’de bu yakıtın hâlihazırda benzin veya diesel’le çalışan araçlar için de geçerli olabileceği şekilde devreye girmesini planlıyorlar.

Volkswagen’ı bugünkü durumunda görmek üzücü.

Volkswagen’ın deneyimleri, aslında geleneksel otomobil üreticilerinin karşılaştığı birçok sorunun toplam bir özeti gibi. Endüstri eşi benzeri görülmemiş bir hızla elektrifikasyona doğru ilerlerken, Volkswagen gibi şirketlerin sektörün geleceğindeki yerlerini güvenceye almak için hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamaları gerekiyor.

Ford, Toyota gibi birçok şirket de elektrikli araç sektörüne uyum sağlamakta giderek zorlanıyor ve birer birer havlu atıyor. Dileriz şirket geride bıraktığı tüm hatalardan önemli dersler çıkarır ve uygun fiyatlı, çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştirme yolunda başarılı olur.

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