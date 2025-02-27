Kia, gelecek yıl piyasaya süreceği ve Fiat Egea parasına satmayı planladığı yeni elektrikli otomobili EV2'yi resmen duyurdu. Araç, tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Güney Koreli otomobil devi Kia'nın 27 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyeceğinden ve bu etkinlik kapsamında yeni otomobillerini tanıtacağından bahsetmiştik. Büyük gün geldi ve Kia, bugün düzenlediği etkinliğinde yeni otomobillerini resmen tanıttı.

Etkinliğin en dikkat çeken modeli, hiç şüphesiz Kia EV2'ydi. Zira henüz konspet aşamada bu otomobil, tam elektrikli olarak karşımıza çıkacak ve Fiat Egea parasına satılacaktı. Hatchback ile crossover arasına yerleşen EV2, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Kia EV2

Kia EV2, markanın yeni nesil araçlarında kullandığı tasarım dilini benimsiyor ve oldukça şık görünüyor. Ön kısmında parçalı LED farlara yer verilen otomobil, arka kısımda ise oldukça sade bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Açık konuşmak gerekirse Kia EV2, bazı kesimlerin tepkisini çekebilir.

Kia, gelecek yıl piyasaya süreceğini açıkladığı EV2'nin iç tasarımına ilişkin çok detaylı bilgi vermedi. Ancak bu otomobilin, EV3'te kullanılan gösterge ekranı ve bilgi-eğlence paneline sahip olacağı belirtildi. EV3'ün iç tasarımını merak eden okurlarımız, buradaki haberimize de göz atabilirler.

Bu arada; aracın motor özelliklerine ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu bilgi de gelecek yıl düzenlecek büyük lansman da gün yüzüne çıkacaktır.