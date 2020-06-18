Alman otomobil firması Volkswagen’in Shooting Brake adı verilen uzun ancak spor kasa tasarımı kullandığı 2021 model Arteon’a dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Araç, adeta 1970’li yılları geri getiriyor.

Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce İngiltere’deki asilzadelerin en büyük tutkularından biri ava çıkmaktı. Asilzadeler, yanlarında çeşitli ekipmanlar ve bir ekiple ava çıkardı. Bu av etkinlikleri için özel olarak daha hafif ve daha çevik at arabaları kullanılması da olmazsa olmazlardan kabul ediliyordu.

O dönemde bu at arabalarına verilen isim shooting brake'ti. Bu konsept, 1920’lerde ve 30’larda Birleşik Krallık’ta üretilen otomobillerde, spor özellikli ancak hatchback benzeri kasalar ve uzun şasilerle geri dönmüştü. Şimdi de Volkswagen tarafından Arteon’da kullanılıyor.

Uzun ince bir araba:

En son 60’lar 70’ler döneminde popüler olan bu otomobiller şimdi geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Porsche Boxster gibi araçlar da benzer bir tasarıma sahip ve pek çok firmanın böyle otomobiller üretme planı var.

Autohome’da ortaya çıkan görüntülere göre yeni Volkswagen Arteon, shooting brake modeli kasayla 24 Haziran’da tanıtılacak. Son anda ortaya çıkan görüntülerle yeni aracın geleneksel fastback versiyonundan ne kadar farklı olduğunu da görebiliyoruz.

Aracın ön tarafındaki ızgaralar, çamurluklar ve genel olarak aracın hatları da yeni kasayla birlikte değişikliğe uğruyor. Shooting brake kasa, daha geleneksel aile otomobillerine kıyasla daha basık ancak özellikle ön cepheden de çok daha sportif bir görünüme sahip.

Sedan ile aynı altyapıdan çıkıyor:

Yeni 2021 Arteon, arka farlar ve arka tampon açısından sedan versiyonu oldukça andırıyor ancak krom kaplama egzozlar daha farklı bir görüntü veriyor. Autohome’a göre bu aracın boyu ve genişliği de sedan ile aynı ve aynı aks yapısına sahip. Uzunluğuysa 1 santimetre kadar daha fazla.

Aracın Çin versiyonu 2 litre turbo şarjlı motora sahip ve tercih edilen seçeneğe göre 186 ya da 220 beygir güç üretiyor. Araçta 4MOTION dört çeker sürüş sisteminin de olabileceği belirtiliyor. Aracın bu versiyonu, yalnızca Çin’de ve Avrupa’da piyasaya sürülecek.