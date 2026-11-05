Volkswagen, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını yayımladı. Neredeyse tüm modellerde geçerli kasım ayına özel kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.
Bu içerikte Volkswagen’in Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazında motor, şanzıman ve donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon fiyatlarını bir araya getirdik.
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Volkswagen fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Taigo
|2.292.100 TL
|T-Cross
|2.541.100 TL
|Golf
|2.390.100 TL
|Yeni T-Roc
|2.916.100 TL
|Tiguan
|3.600.100 TL
|Tayron
|3.475.250 TL
|Passat
|4.010.100 TL
|ID.4
|3.126.250 TL
|Golf GTI
|5.936.100 TL
|Golf R
|6.683.250 TL
Taigo fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.0 TSI 95 PS Benzin
|Life, Manuel
|2.292.100 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.748.100 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|2.772.250 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.231.100 TL
|1.5 TSI 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.295.100 TL
|1.5 TSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.525.100 TL
Taigo, Volkswagen'in kompakt SUV ile coupe çizgilerini bir araya getiren modellerinden biri. Eğimli tavan yapısı ve kompakt boyutlarıyla dinamik bir görünüm arayan kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Manuel ve DSG şanzıman seçeneklerinin yanında farklı donanım seviyeleri de sunuluyor.
Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|20.440 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|58.940 TL
T-Cross fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, Manuel
|2.541.100 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.840.100 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|3.008.100 TL
|1.0 TSI 116 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.123.100 TL
T-Cross, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak şehir içinde pratik kullanım ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor.
T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|19.280 TL
Golf fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 TSI 116 PS Benzin
|Impression, Manuel
|2.390.100 TL
|1.5 eTSI 116 PS Benzin
|Life, DSG
|2.994.100 TL
|1.5 eTSI 116 PS Benzin
|Style, DSG
|3.378.100 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.591.100 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|4.030.100 TL
Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Kasım 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor.
Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.770 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
Yeni T-Roc fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|2.916.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Style, DSG
|3.505.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|3.620.100 TL
Yeni T-Roc, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki daha yeni nesil modellerinden biri. Yüksek sürüş pozisyonunu daha dinamik gövde çizgileriyle birleştiren araç, özellikle şehir kullanımında SUV formunu tercih edenlere yönelik.
Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|20.100 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|70.550 TL
Tiguan fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|3.600.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|4.629.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|4.938.100 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|Elegance, 4MOTION DSG
|6.618.100 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.002.100 TL
Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Kasım 2026 fiyat listesinde bulunuyor.
Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.130 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.320 TL
Tayron fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life, DSG
|4.083.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Life 7 koltuklu, DSG
|4.194.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|4.962.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|Elegance 7 koltuklu, DSG
|5.074.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|5.295.100 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin
|R-Line 7 koltuklu, DSG
|5.402.100 TL
Tayron, Volkswagen'in daha geniş aile kullanımı ve yolculuk ihtiyaçlarına yönelik SUV modellerinden biri. Beş ve yedi koltuklu seçeneklerin bulunması, modelin farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilmesini sağlıyor.
Tayron opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|22.180 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.320 TL
Passat fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Impression, DSG
|4.010.100 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Business, DSG
|4.553.100 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|Elegance, DSG
|5.053.100 TL
|1.5 eTSI 150 PS Benzin
|R-Line, DSG
|5.193.100 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|Elegance, 4MOTION DSG
|7.623.100 TL
|2.0 TSI 265 PS Benzin
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.666.100 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS Dizel
|R-Line, 4MOTION DSG
|7.805.100 TL
Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Kasım 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor.
Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.190 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|78.670 TL
Golf GTI fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|2.0 TSI 265 PS Benzin
|GTI, DSG
|5.936.100 TL
Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Kasım 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman bilgisiyle listede yer alıyor.
Golf GTI opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.900 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
Golf R fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|2.0 TSI 333 PS Benzin
|R, DSG
|7.462.100 TL
Golf ailesinin performans tarafındaki en iddialı seçeneklerinden Golf R, güçlü motoru, sportif tasarım detayları ve performans odaklı sürüş karakteriyle standart Golf versiyonlarından ayrılıyor.
Golf R opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|40.900 TL
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|67.250 TL
ID.4 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Elektrik
|125 kW 170 PS Pure, Otomatik
|3.126.250 TL
Volkswagen'in tamamen elektrikli SUV modellerinden ID.4, Türkiye'de Pure versiyonuyla satışta.
ID.4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|44.300 TL
Kaynak: Volkswagen Türkiye