Volkswagen’in Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde T-Cross, Taigo, Golf, Golf GTI, Golf R, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat ve ID.4 modelleri bulunuyor.

Volkswagen, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını yayımladı. Neredeyse tüm modellerde geçerli kasım ayına özel kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu içerikte Volkswagen’in Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazında motor, şanzıman ve donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Volkswagen fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Taigo 2.292.100 TL T-Cross 2.541.100 TL Golf 2.390.100 TL Yeni T-Roc 2.916.100 TL Tiguan 3.600.100 TL Tayron 3.475.250 TL Passat 4.010.100 TL ID.4 3.126.250 TL Golf GTI 5.936.100 TL Golf R 6.683.250 TL

Taigo fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.292.100 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.748.100 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.772.250 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.231.100 TL 1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.295.100 TL 1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.525.100 TL

Taigo, Volkswagen'in kompakt SUV ile coupe çizgilerini bir araya getiren modellerinden biri. Eğimli tavan yapısı ve kompakt boyutlarıyla dinamik bir görünüm arayan kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Manuel ve DSG şanzıman seçeneklerinin yanında farklı donanım seviyeleri de sunuluyor.

Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 20.440 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 58.940 TL

T-Cross fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.541.100 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.840.100 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.008.100 TL 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.123.100 TL

T-Cross, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak şehir içinde pratik kullanım ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 19.280 TL

Golf fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.390.100 TL 1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.994.100 TL 1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.378.100 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.591.100 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.030.100 TL

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Kasım 2026 fiyat listesinde manuel şanzımanlı başlangıç seçeneğinin yanı sıra eTSI motorlu DSG versiyonlar da bulunuyor.

Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.770 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

Yeni T-Roc fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.916.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.505.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.620.100 TL

Yeni T-Roc, Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki daha yeni nesil modellerinden biri. Yüksek sürüş pozisyonunu daha dinamik gövde çizgileriyle birleştiren araç, özellikle şehir kullanımında SUV formunu tercih edenlere yönelik.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 20.100 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 70.550 TL

Tiguan fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.600.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.629.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.938.100 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.618.100 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.002.100 TL

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olarak geniş motor ve donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI seçeneklerin yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel versiyonlar da Kasım 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.130 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.320 TL

Tayron fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 4.083.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 4.194.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.962.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 5.074.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.295.100 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.402.100 TL

Tayron, Volkswagen'in daha geniş aile kullanımı ve yolculuk ihtiyaçlarına yönelik SUV modellerinden biri. Beş ve yedi koltuklu seçeneklerin bulunması, modelin farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilmesini sağlıyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 22.180 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.320 TL

Passat fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 4.010.100 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.553.100 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 5.053.100 TL 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.193.100 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.623.100 TL 2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.666.100 TL 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.805.100 TL

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Kasım 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor.

Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.190 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 78.670 TL

Golf GTI fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 2.0 TSI 265 PS Benzin GTI, DSG 5.936.100 TL

Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Kasım 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, GTI donanımı ve DSG şanzıman bilgisiyle listede yer alıyor.

Golf GTI opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.900 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

Golf R fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 2.0 TSI 333 PS Benzin R, DSG 7.462.100 TL

Golf ailesinin performans tarafındaki en iddialı seçeneklerinden Golf R, güçlü motoru, sportif tasarım detayları ve performans odaklı sürüş karakteriyle standart Golf versiyonlarından ayrılıyor.

Golf R opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 40.900 TL Panoramik Açılır Cam Tavan 67.250 TL

ID.4 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik 125 kW 170 PS Pure, Otomatik 3.126.250 TL

Volkswagen'in tamamen elektrikli SUV modellerinden ID.4, Türkiye'de Pure versiyonuyla satışta.

ID.4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 44.300 TL

Kaynak: Volkswagen Türkiye