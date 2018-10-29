VW'nin patronu Herbert Diess çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Diess, 2020 yılına kadar bir Tesla'nın yapabileceği her şeyi yarı fiyatına satacaklarını açıkladı.

Volkswagen, dizel skandalının ortaya çıkmasından bu yana elektrikli otomobillere büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların sonucu olarak ise belki de en iddialı hedeflerini kamoyu ile paylaştılar. VW CEO'su Herbert Diess, kurdukları ve kuracakları elektrikli otomobil fabrikalarını anlatırken, 2020 yılına geldiklerinde bir Tesla'nın yapabildiği her şeyi yapan bir araç üreteceklerini ve bunu yarı fiyatına satacaklarını söyledi.

Otomobil camiasında markaların birbiri üzerinden örnek vermesi nadir bir durum ancak buna rağmen Volkswagen, Tesla'dan oldukça etkilenmişe benziyor.

Tesla Katili Olabilir mi?

Elektrikli araç teknolojini anlattıkları bir sunumda araçların menzilleri hakkında da iddialı açıklamalar yapılmıştı. Buna göre VW, Model 3 ve Model X'den daha fazla menzil sunabileceklerini söylüyor. Ancak uzmanlar bu grafiklerin tam olarak doğruyu yansıtmadığı görüşünde. Model 3 ile ilgili kesinleşmiş menzil bilgileri paylaşılmasa da bunun 403 KM olacağı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki VW'nin gösterdiği grafik gerçeği yansıtmıyor.

VW elektrikli aracı için bir fiyat doğrulaması yapmasa da gelen bilgiler 25.000 Euro seviyelerinde olacağı yönünde. Model 3'ten ucuz olduğu doğru ama hani yarı fiyatı olacaktı?

Tesla katili unvanını kazanabilir mi bilinmez ancak Model 3' den daha fazla menzil sunan bir aracı daha ucuza satmanın bir başarı olduğunu da söylemek gerek.