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Volkswagen, Çok İddialı Tasarım ve Özelliklere Sahip Yeni Pickup Modeli Tukan'ı Duyurdu!

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Volkswagen, Güney Amerika odaklı yeni pickup modeli Tukan'ı duyurdu.

Volkswagen, Çok İddialı Tasarım ve Özelliklere Sahip Yeni Pickup Modeli Tukan'ı Duyurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, Brezilya'da düzenlenen Barretos Rodeo Festivali'nde adeta bir gövde gösterisi yaptı. Alman üretici, Amarok modelinin görsellerinin yanı sıra yepyeni pickup modeli Tukan’ı da resmî olarak tanıttı. Tukan, markanın Güney Amerika pazarındaki efsanevi modeli Saveiro’nun devamı niteliğinde konumlandırılıyor.

Alman devinin temel amacı, Güney Amerika pazarında pickup satışlarını domine eden Fiat Strada’nın tahtını sallamak. Tukan, 2027 yılının başlarında resmen satışa açılacak. Gelin detaylarına bakalım.

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İçerikten Görseller

Volkswagen, Çok İddialı Tasarım ve Özelliklere Sahip Yeni Pickup Modeli Tukan'ı Duyurdu!
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Karşınızda Volkswagen Tukan

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Tukan’ın temel görevi, kompakt pickup sınıfı ile orta boy pickup sınıfı arasında kalan boşluğu doldurmak ve efsaneleşen Saveiro’nun geniş müşteri kitlesini bünyesinde toplamak. Dış tasarımı, Volkswagen’in en güncel modellerinde gördüğümüz modern görsel dili birebir takip ediyor. Ön bölümde oldukça ince tasarlanmış farlar yatay bir aydınlatma şeridiyle birbirine bağlanırken tampon grubu gövdenin kaslı ve geniş duruşunu öne çıkarıyor. Arka kısımda ise "E" formundaki aydınlatma imzasıyla dikkat çeken stop lambaları, bagaj kapağını boydan boya kateden şık bir çıta ile birleşiyor.

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Alman üretici henüz resmi motor listesini açıklamadı ancak sektörde öne çıkan bazı iddialar var. İddialara göre giriş seviyesinde 1.6 MSI atmosferik motor varlığını korumaya devam edecek. donanım seviyelerinde ise 1.0 TSI motorun yanı sıra Güney Amerika pazarında bir ilk olarak 1.5 TSI Evo2 motor seçeneğinin sunulabileceği de iddialar arasında.

Volkswagen, Tukan modelini pazara iki farklı kabin seçeneğiyle sunacak. Satışa çıkacak olan tek kabinli gövde tipi, ticari odaklı kullanım arayan ve Fiat Strada’nın daha erişilebilir versiyonlarını tercih eden kitleyi doğrudan hedef alacak.

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Diğer taraftan çift kabinli versiyon ise sadece iş için değil, günlük ve kişisel araç olarak da tercih edilebilecek. Bu çift kabinli türevlerin turbo beslemeli motorlar, otomatik şanzıman ve zengin donanım paketleriyle donatılması bekleniyor. Bu sayede pickup modellerini binek araç niyetine kullanan müşteri grubunun ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Aracın fiyatları ve diğer detayları 2027’de açıklanacak.

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