Volkswagen, Yeni Araç Bakım Modelini Duyurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni bakım konseptlerini Golf 8 lansmanı sırasında açıkladı. Yeni bakım sistemi gelecek yık bütün modelleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Volkswagen son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada sık sık haberlere konu oluyor. Firma şimdi, ilk olarak Golf 8 ile başlayacak olan ve zamanla tüm modellere yayılacak bakım sistemini tanıttı.

Firmanın Satış Sonrası & Acente Ağı departmanınn başındaki isim olan Achim Schaible, yaptığı açıklamada araçlarının üstün kaliteleri sayesinde Avrupa içerisindeki denetim sürelerinin 24 aya çıkacağını söyledi. Böylece müşterilerini atölyelere daha nadir çağıran firmalardan olacaklarını söyleyen Schaible, yeni standart denetim servislerinin bundan sonra çıkacak modellerde de kullanılacağını ve zamanla eski servis sisteminin yerini alacağını söyledi.

Daha şeffaf ve basit bir sistem

Avrupa dışına satılan araçlar yine yılda 1 defa bakıma girecek. Ayrıca ülkelerin koyacağı kilometre ve zaman sınırları da uyulması gereken kurallar olarak kalacak. Yeni sistemle birlikte prosedür daha basit hale gelecek, büyük ve küçük bakımların yerini standart bir prosedür alacak. Bu sistem hem yapılan işlemler hem de fiyatlandırma açısından daha fazla şeffaflık sunuyor.

Otomobillerin ve diğer araçların bakımının yapılması hem kişilerin hem de trafikteki diğer unsurların can ve mal güvenliği açısından önemli bir noktadır. Araçların bakım süreleri, modellerine ve üretim yıllarına göre değişiklik gösterse de ortalamada 10 bin kilometrede bir araca bir bakım yaptırmak gerektiği kabul edilir. Turbo bulunan araçların bakımları ise daha sık yapılabilir.

Volkswagen’in yeni bakım servisi, müşteri memnuniyeti açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Binek otomobilleri etkileyecek olan bu değişim yıl içerisinde detaylandırılacak. Yine de neye ne kadar ödediğini bilmek ve servise daha az gidecek olmak, müşteri memnuniyetini artıracaktır.