Volvo, 2019 Yılında İlk Elektrikli Kamyonlarını Test Edecek

Volvo, 2019 içerisinde ilk elektriklerini kamyonlarını denerken, 2020 içerisinde ise tırları seri üretime sokmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Volvo, 2019 yılı içerisinde tamamen elektrikli ilk kamyonlarını deneyeceğini duyurdu. Bu tamamen elektrikli VNR model kamyonlar, şu an hali hazırda piyasada bulunan dizel VNR modeli ile benzerlik gösterecek. Seri üretime ise 2020 yılında geçilmesi planlanıyor.

Volvo, daha öncesinde iki farklı elektrikli araç duyurmuştu. Bunlardan biri daha küçük boyutta olan bir kamyonet olan Volvo FL Electric iken diğer açıklanan model ise Volvo FE, tam elektrikli yük kamyonu olarak geçmekte. VNR ile aynı motor ve şarj sistemine sahip olan olan Volvo FE, çıktığı yıl olan 2010'dan beri 4 bin adetten daha fazla adet satış elde etti.

İlk tam elektrikli kamyon olacak olan VNR isimli model, yük kapasitesi, bataya ömrü, ücret gibi konularda hala gizemini koruyor. Bu konularda Volvo yetkililerine sorular sorulmuş olsa da cevap vermekten kaçınan yetkililer, modeli duyurmaktan öte gitmedi.

Ayrıca bu yeni çıkacak olan kamyonlar tamamen California'da üretilecek. Bunun sebebi ise LIGHTS isminde bir program kapsamında kamyonda kullanılacak olan ağır parçaların yine burada üretilecek ve işlenecek olması. Dünya çapında ise gemi taşımacılığı ile aktarılması bekleniyor.

Gün geçtikçe elektrikli araçlar yaşamımıza daha çok giriyor, her ne kadar ülkemizde pek görme imkanı bulamasak da zamanla bizde de sayı olarak artacağını düşünüyoruz. Bakalım bu araçların ülkemize tam olarak giriş yapması ve yaygınlaşması ne kadar zaman alacak.