Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada 2021 model araçlarında hız limiti olacağını duyurdu.

Volvo bugün yaptığı duyuruda, tüm araçlarındaki en yüksek hız limitinin 180 km/sa’ya sabitleneceğini, bunu yapmalarındaki amaçlarının ise ölümcül trafik kazalarını azaltmak olduğunu söyledi. Şirketin söylediğine göre hız limiti 2021 model araçlarda uygulamaya konulacak.

Şirket, Vision 2020 politikasını, 2020 yılında üretilecek araçlarda kimsenin ölmeyeceği veya ciddi bir yaralanma yaşamayacağı şekilde belirledi. Yıllarca ürettiği güvenli ve ilginç tasarımlı araçlarıyla dikkat çeken şirket, yeni yaptığı duyuruda da bunun altını çizdi. Yüksek hız limitinin yanı sıra şirket, ayrıca hız limiti ve coğrafi konumu birleştirerek okul ve hastane çevrelerinde araçları otomatik olarak yavaşlatmanın yolunu arıyor.

Volvu’nun belirlediği hız limitinin hâlâ birçok ülkede belirlenen yasal hız sınırından oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Hatta Almanya’da, hız tutkunlarının akın ettiği Autobahn karayolu ağında, kanun koyucular tarafından belirlenen hız limiti 130 km/sa. Audi, BMW ve Mercedes-Benz’in aralarında yaptığı beyefendiler anlaşmasında (genteleman’s agreement) Autobahn’daki ölümlü kazaları önlemek için hız limiti 249 km/sa olarak belirlendi.

Getirilen bu hız limitinin Volvo’nun satışlarını nasıl etkileyeceğini tahmin etmek henüz zor ancak hız tutkunlarının farklı markalara geçiş yapma eğiliminde olacağı konuşuluyor. Şirketin yaptığı bu hız limiti yeniliğinin birkaç istisnası olacak. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, araçlardaki hız limiti sadece polis araçları gibi özel durumlarda kaldırılabilecek.

Governors Highway Safety Association’ın yayınladığı yeni rapora göre, 2018 yılı içerisinde 6.227 yaya motorlu araç kazalarında hayatını kaybetmiş durumda ki bu sayı 2017’dekinden yüzde 4 daha yüksek ve 1990’dan bu yana gerçekleşen en yüksek sayı.

Volvo, yüksek hızdan sonra gelen ve ölümlü kazaya sebep olan diğer iki etmenin alkollü araç kullanımı ve dikkat dağınıklığı olduğunu açıkladı. Şirket, bu sorunlar için almayı planladığı önlemlerin sunumunu da 20 Mart’ta İsveç’te gerçekleşecek özel güvenlik etkinliğinde yapacak.