Volvo'nun Geleceğin Taşımacılık Yıldızı Olacak Tırı

Dünyanın en güvenli araçlarını geliştirmesiyle bilinen Volvo, elektrikli tırına dair yayınladığı futuristik konsept tasarımlarla geleceğe yön verecekmiş gibi duruyor.

Bu yılın başında elektrikli tırlarını tanıtan Volvo, bu kez kimsenin aklına gelmemiş olanı yapmaya hazırlanıyor: Herhangi bir şekilde şoför ve yolcu kabini olmayan, %100 elektrikli ve otonom sürüş desteği sunan Volvo Vera.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Volvo Vera, yakın gelecekte taşımacılık sektörünün en büyük yıldızı olabilir. 'Sadece yük taşımak için kullanılacak bir araçta sürücü kabinine neden ihtiyaç olsun?' mottosuyla harekete geçen Volvo, bu sayede aracın çok daha hafif olacak ve şehirler arası taşımacılıkta çok daha hızlı teslimatlar yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Kamyon Başkanı Claes Nilsson şunları söyledi:

“Taşımacılık sektörünün tam potansiyeli henüz keşfedilmiş değil. Her şey, küresel ulaşım ihtiyacının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu talebi sürdürülebilir ve verimli bir şekilde karşılamak istiyorsak, yeni çözümler bulmamız gerekiyor. Sorunsuz çalışan bir iş akışı sistemini güvence altına almak için, mevcut altyapıyı şimdiden daha iyi bir şekilde kullanmak zorundayız. Geliştirdiğimiz ulaşım sistemi, bu günün çözümleri için önemli bir tamamlayıcı olabilir ve toplumun, taşımacılık şirketlerinin ve nakliye alıcılarının karşılaştığı zorlukların birçoğunun aşılmasına yardımcı olabilir.”

Dilerseniz sizleri bu muhteşem aracın konsept fotoğraflarıyla baş başa bırakalım:





