Beynimiz, kalbimiz, tırnaklarımız gibi vücudumuzun her yeri hakkında bazı bilgilere sahibiz. Ancak bilmediğimiz bazı gerçekler de var.

“Bilgi bilgidir.” deyip vücudunuzu daha iyi tanımak istiyorsanız size bazı hap bilgilerimiz var.

Ortamlarda da satabileceğiniz ilginç sağlık bilgilerinden bakalım en çok hangisi sizi şaşırtacak.

Tükürüğümüz hayat boyu yüzme havuzunu doldurabilir.

Günde ortalama günde 720 mililitre tükürük üretiyoruz. Ömrümüz boyunca ise yaklaşık 21 bin litre tükürük üretiriz ki bu da küçük bir yüzme havuzunu doldurabilir.

Kemiklerimiz beton kadar dayanıklıdır.

Özellikle uyluk kemiği, sıkıştırma kuvveti açısından beton kadar güçlü.

Erkeklerin en küçük hücresi sperm hücreleri.

İnsan vücudunun en küçük hücresi sperm ve boyutu da yaklaşık 4 mikron.

Sabahları 1 cm daha uzunuz.

Uyurken omurgamızın sıkışmış diskleri rahatladığı için sabahları biraz daha uzun oluruz, akşamları ise tam tersi.

Burnumuz 1 trilyon kokuyu ayırt edebiliyor.

Eskiden bu rakam için 10 bin diyorlardı ancak yeni yapılan araştırmalar, 1 trilyon kokuyu ayırt edebildiğimizi buldu.

Ayaklarımızda 250 bin ter bezi var.

Giyilen ayakkabı ve iklim koşullarına göre değişse de bir insan günde ortalama yarım litreye kadar ayaklarından ter üretebiliyor.

Gözlerimizin %98’i sudan oluşuyor.

Yüzde 2'si de sodyum hyaluronat ve kolajen liflerinden oluşuyor. Sudan oluşması sebebiyle de oldukça hassas.

Bileğimizden dirseğe kadar olan mesafe, ayağımızın uzunluğuna eşit.

Birçok kişide bu bilgi doğru olabilir ancak sekebileceğini de söylemeden geçmeyelim. Birkaç santim değişiklik olabilir.

Kulak memesi ile meme uçları arasındaki mesafe aynı.

Aynaya geçip bakma ihtiyacı duyar mısınız bilmiyoruz ama ikisinin de aynı hizada olduğunu göreceksiniz.

Çocuklar ilkbaharda daha hızlı büyür.

Çocuklarınıza bakın bakalım ilkbaharda daha mı bir serpildiler? Araştırmacılar bunun hem güneşe daha fazla maruz kalıp kemik ve hormonların düzenlendiğini hem de bu mevsimde bol miktarda taze ürün ve besin açısından zengin gıdaların bulunmasını sebep gösteriyor.

Mavi gözlü insanların alkole bağımlılığı daha fazla.

Göz rengini belirleyen genlerdeki varyasyonlar ve melanin bu konuda önemli faktörler. Tabii ki her mavi gözlü insan için aynı şeyi diyemeyiz ama böyle de bir araştırma var, bilesiniz.

Konuyu daha detaylı öğrenmek için ilgili içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Kalp krizi geçirme riskinin en yüksek olduğu gün pazartesi.

Tahmin edersiniz ki hafta, iş başlıyor ve tempo değişiyor. Yapılan araştırmalarda en riskli gün olarak pazartesi bulunuyor. Sirkadiyen ritminin veya doğal uyku-uyanıklık döngüsünün bozulması da nedenler arasında.

Gözümüz yaklaşık 576 megapiksel çözünürlüğe sahip.

En iyi kameradan bile çok çok üstün. Her yeri aslında çok net görebiliyoruz, baktığınız manzaraları bir düşünün.

Tabii ki bunu da detaylandırdığımız bir içeriğimiz var.

Domateslerin bizden daha fazla geni var.

Solucanlarla aynı gen sayısına sahipken domateslerin geni bizden daha fazla. İnsan geni ortalama 30 bine yakınken domatesler için bu sayı 32 bin.

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