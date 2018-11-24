Vücudunuzda D Vitaminine İhtiyaç Olduğununda Neler Oluyor?

Vücut, dengeli çalışması gereken bir makine ve bu makineyi sürekli olarak çalıştırmaz, gerekli şekilde bakmazsanız bazı sorunlar yaşanacaktır.

Vücudumuzu dengede tutabilmek için atmamız gereken en önemli adımların başında sağlık geliyor. Vitaminler, kalsiyum ve demir ilaçları da burada sağlıklı hayata hizmet için sahneye giriyor. D vitamini de insan bünyesinin en gerekli vitaminlerinden biri ve üstelik D vitamini eksikliği çok da zor tedavi edilen bir durum değil. Biz de kendi kendinizin kontrolünü sağlayabilin diye sizlerle D vitamini eksikliğine işaret eden 7 durumu listeledik.

Listede yer alan tüm bilgiler bilimsel kaynaklıdır ancak doktorlarımızın hiçbiri bireysel bir sağlık danışmanlığı hizmet vermiyor. Eğer vücudunuzda D vitamini eksikliği olduğunu düşünürseniz, ilk fırsatta doktorunuzu ziyaret etmenizi öneririz.

Terleme

Terlemek, insan bünyesinin en belirgin hastalık belirtilerinden biri. Vücudun dışında özellikle suratın çok terlemesi kişide D vitamini eksikliğine işaret eder ve doktora gidilmesi gerekir.

Kemik Ağrıları

D vitamini eksikliği, vücudun kemik dokusuna kalsiyum taşınamadığı için kemiklerin güçlenmemesine sebep olur ve sonrasında da kemiklerin zayıflamasına yol açar. Bu sebeple de eğer yoğun kemik ağrıları hissederseniz mutlaka bir doktoru ziyaret etmeniz gerekir.

Zayıf Bağışıklık Sistemi

D vitamini, bağışıklık sistemi için en kritik kaynaklardan biridir. Eğer sürekli olarak güçsüz düşen bir vücut yapınız varsa ve bağışıklık sisteminiz yeterince güçlü değilse bunun sebebi de D vitamini olabilir.

Yorgunluk ve Dayanıksız Görünmek

Sürekli bir yorgunluk ve güçszlük hali, beslenme alışkanlıkları dışında bir sürü sebepten kaynaklanıyor da olabilir. Ancak yine de eğer benzer şikayetleriniz varsa vitamin değerlerine baktırmakta fayda var.

Yavaş İyileşen Yaralar

Vücuttaki morlukların ve yaraların iyileşme süreci oldukça önemlidir. Ancak yaralarınız sürekli geç iyileşiyor ve iyileştikten sonraki süreçte iz bırakıyorsa, bu durumda pek çok farklı test ve ilaç gerekebilir. Akla ilk gelen ise D vitamini eksikliği.

Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi; mevsim değişikliği, stres ve D vitamini eksikliği sebebiyle sıkça karşılaşılan bir durumdur. Saçların uzamasında ve güçlenmesinde büyük bir etkisi olan D vitaminin eksikliğini gidermek için beslenmenize özen gösterebilir, eczanelerden ilaç alabilirsiniz.

Anksiyete ve Depresyon

D vitamini, beynimizin dengeli çalışabilmesi için de gerekli. Özellikle anksiyete ve depresyon tedavisinde D vitamini desteği kullanılır ve kişinin daha hızlı bir iyileşme sürecine girmesi sağlanır.