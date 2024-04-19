Şirketin başına geldiği günden beri verdiği kararlarla eleştirilen CEO, şimdi de aldığı ödemeyle eleştirilerin odağı oldu.

Sinema ve eğlence sektörünün köklü isimlerinden olan Warner Bros. Discovery, güncel olarak pek de güzel zamanlardan geçmiyor. Şirket her ne kadar büyük yapımları önümüze koymuş olsa da 2023 yılında stüdyo gelirlerinde yüzde 12’lik düşüş gördüğü ve şirket genelinde de kâr oranlarının gittikçe azaldığı biliniyor.

Variety’nin haberine göre şirket, 2023’te toplamda 41,3 milyar dolarlık gelir elde etmiş olsa da bu, önceki yıllara göre düşük bir sayı. Ayrıca şirketin hisselerinde de 2024’te yüzde 29’luk düşüş görüldü. Fakat şirketin başındaki en yetkili yönetici CEO David Zaslav, bu verilere rağmen oldukça yüksek bir zam almış gibi görünüyor.

Söz konusu detaylar, Warner Bros. Discovery’nin belgelerinde yer alıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından alınan belge, Zaslav’ın 2023 yılında 49,7 milyon dolar ödeme aldığını ortaya koyuyor. Bu ödemenin içinde maaş, hisse ödülleri ve diğer gelirler yer alıyor. Aynı belgede geçtiğimiz yıla nazaran bu ödemede yüzde 26,5 oranında artış olduğu da geçiyor.

Zira Zaslav, 2022 yılında toplamda 39,2 milyon dolarlık ödeme almıştı. Fakat şirketin gidişini inceleyen kişiler, söz konusu durumdaki bir şirketin böylesine büyük ödemeleri tek kişiye yapmasının riskli olduğunu belirtiyor. Bunun haricinde Zaslav, şirketi devralmasından bu yana verdiği pek çok karar yüzünden eleştirilmişti. Bunlar arasında geniş çaplı işten çıkarmalar ve çok sayıda projenin iptal edilmesi gibi nedenler yer alıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz?