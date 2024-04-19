Sony Pictures'ın bir yatırım firması ile temas hâlinde olduğu ve Paramount'u satın almaya çalıştığı iddia edildi. Bu iddia, Paramount hisselerinde sert bir yükseliş yaşanmasını sağladı.

Dünyanın en büyük dizi ve film yapımcılarından Paramount ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. New York Times'ın yayımladığı bir habere göre Sony Pictures, Paramount'u satın almak için kolları sıvadı. Ancak şirketin, bu satın alımı tek başına gerçekleştirmeyeceği konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre Sony, ABD merkezli yatırım firması Apollo Global Management ile dirsek teması hâlinde. Buradaki amaç, bir ortaklık ile Paramount'u satın almak. Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra'nın geçtiğimiz hafta Apollo Global Management ile görüştüğü ifade ediliyor.

Henüz resmî bir teklif yok

New York Times'ın haberine göre Sony ile Apollo Global Management, Paramount için henüz resmî bir teklif yapmadı. Satın alma girişiminin şimdilik planlama aşamasında olduğu, Sony ile Apollo Global Management'ın teklifi detaylandırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Bu satın alma girişiminin nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor olsa da iddiası bile yatırımcılar için sevindirici bir gelişme olarak nitelendirildi. Hatta Paramount Global hisseleri, New York Times'ın haberinin servis edilmesi ile yüzde 9 civarında artış gösterdi. Önümüzdeki günler, medya sektörü için oldukça hareketli geçeceğe benziyor.