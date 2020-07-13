Wayfair İddialarını Ortaya Atan Kişi Medyaya Konuştu

Wayfair üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddialarını ilk olarak ortaya atan Reddit kullanıcısı ‘PrincessPeach1987’, medyaya ilk kez açıklama yaptı. Yapılan paylaşımı 'doğrudan bir suçlama' olarak görmediklerini söyleyen kişi, sadece diğer insanların fikirlerini öğrenmek istediklerinin altını çiziyor.

Geçtiğimiz gün sizlere 2002 yılından beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddialarını aktarmıştık. İlk olarak bir Reddit kullanıcısının ortaya attığı, daha sonrasında çığ gibi büyüyen iddialara göre sitede dolap ve yastık gibi sıradan ürünlere kaybolan çocukların isimleri veriliyor ve bu ürünler fahiş fiyatlarla satılıyordu.

9 Temmuz’da ‘PrincessPeach1987’ tarafından ortaya atılan bu iddialar, kısa sürede dünya kamuoyunun ilgi odağı hâlini aldı. Olayın kısa sürede yayılmasının ardından Wayfair olayları yalanlamış ve bahsi geçen ürünlerin ‘endüstriyel ürünler’ olduğunu açıklamıştı. Şimdiyse iddiaların çıkış noktası olan Reddit kullanıcısı, olayların başlangıcıyla ilgili Newsweek dergisine konuştu.

İddiaların çıkış noktası olan Reddit kullanıcısı, paylaşımı ‘doğrudan bir suçlama’ olarak görmediklerini söyledi:

Newsweek’e kimliğini açıklamayı reddeden ve kendini insan kaçakçılığı mağdurlarına yardım eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan Reddit kullanıcısı, Wayfair’deki tuhaflığı ilk olarak eşiyle birlikte internette dolap ararken gördüklerini söyledi. Dolaplar arasında gezinirken fahiş fiyatlı ürünleri fark ettiklerini, bunun üzerine Reddit kullanıcılarının konuya dair fikri olup olmadığını sorduklarını belirten ‘PrincessPeach1987’, yapılan paylaşımın binlerce yorum aldıktan sonra Twitter’a sıçradığını, daha sonrasında #Wayfairate etiketinin altında konuyla ilgili daha fazla ipucu geldiğini anlattı.

Twitter kullanıcılarının başka pahalı ürünler de keşfettiklerini ve bu ürünlerin çocuk kaçakçılığında kullanıldığına dair pek çok işaret saptadıklarını dile getiren kullanıcı, paylaşımını ‘doğrudan bir suçlama’ olarak görmediğinin ve diğer insanların başka ayrıntılardan haberdar olup olmadıklarını öğrenmek istediklerinin altını çizdi.

Wayfair’den iddialara yalanlama geldi:

ABD’de patlak veren skandal olayın ardından son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin makul fiyatlarla listelenen endüstriyel ürünler olduğunu, iddiaların hiçbirinde doğruluk payı bulunmadığını ve söz konusu ürünlerin isimlerinin değiştirilmesi ve yüksek fiyatların sebebini anlatacak yeterlilikte fotoğraf ile açıklama eklenmesi için geçici olarak siteden kaldırıldığını belirtmişti.

Somut deliller bulunmamasına rağmen sosyal medyanın gündemini epey meşgul eden iddialar, Amerikan ana akım medyasındaysa ‘komplo teorisi’ olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada yankıları hâlâ devam eden iddialarla ilgili ilerleyen günlerde yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.