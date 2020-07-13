Wayfair Skandalında Adı Geçen Trendyol'dan Açıklama

Tüm dünyanın gündemini bir anda değiştiren Wayfair skandalı iddiasına, Türkiye’den de bazı büyük e-ticaret sitelerinin adı karıştı. Tıpkı ABD merkezli Wayfair sitesinde olduğu gibi, Trendyol da çocuk isimleri taşıyan sıradan ancak fahiş fiyatlarla satışa koyulan ürünler ortaya çıktı. İddialar üzerine Trendyol konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bu hafta sonuna dek küresel gündemin ana başlığı koronavirüs pandemisiydi. Ancak ABD’de hizmet veren Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinde yaşandığı iddia edilen kan dondurucu olaylar, pandemi gündemini alaşağı etmiş durumda. Hatta komploya ABD'li aktör Tom Hanks'in de adı karıştı. ABD’li eBay ve Çinli Alibaba’ya bağlı Trendyol’da da benzer ürünlerin ortaya çıkması, sözde skandalın Türkiye’de de fazlasıyla gündem yaratmasına neden oldu.

Her ne kadar ifade etmeye ağzımız dilimiz varmasa da Wayfair’deki skandalın odak noktası; ülkedeki kayıp çocukların isimlerini taşıyan sıradan ürünlerin Wayfair isimli internet sitesinde yüksek fiyatlı şekilde listelenmesiydi. Wayfair, iddiaların ardından sorunun tedarikçilerden, yani siteyi bir pazar yeri gibi kullanan çeşitli yerel ürün satıcılarından kaynaklandığını, fiyatların da sistemsel bir hata olduğunu açıklamıştı. Şimdi aynı süreç ülkemizde Trendyol adına başladı.

Trendyol'dan açıklama:

Sosyal medyada yer alan iddialara yönelik olarak açıklama yapan Trendyol, bir pazaryeri (Marketplace) modelinde çalıştığını hatırlatarak; ürünlerdeki fiyatların ve açıklamaların satıcılar tarafından belirlendiğini söyledi. Söz konusu ürünlerin kaldırıldığını belirten Trendyol, belirtilen ürünlere ait fiyatlardan hiç satış yapılmadığını, söz konusu yüksek fiyatların da veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığını belirtti.

Trendyol’da yer aldığı iddia edilen ürünler:

Sıradan çocuk kıyafetleri:

Yukarıdaki ürünler, Sami Değirmencioğlu adıyla Trendyol'da satış yapan bir kullanıcıya ait. Sıradan çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlarla listelenmesi, Wayfair iddiaları üzerine kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı.

Parti elbiseleri:

Yukarıda yer alan ve yetişkinlere özel olduğu rahatlıkla anlaşılan parti elbiseleri ise kullanıcıların karşısına çıkan diğer ürünlerden. Beden ekranına gelindiğinde ise "Lacivert Kız Çocuk Parti Elbisesi" ya da "Kemik Kız Bebek Parti Elbisesi" detayları dikkatleri çekmiş durumda. Bu durumun sadece Trendyol mobil site ve uygulamasına özgü olduğu söyleniyor.

Halı, kilim ve paspaslar:

Özellikle Halı & Kilim & Paspas kategorisine girilip sıralama türünü en yüksek fiyat yapıldığında, sitedeki en pahalı halı ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Sonradan kaldırıldığı tespit edilen bu ürünlerin fiyatları ise 160 bin TL seviyelerinde ve asıl dikkat çeken nokta ise ürünlerin isimleri. "Ayşıl, Yıldız, Ada" şeklinde isimlendirilen bu yüksek fiyatlı halılar, skandal iddiaların ardından Trendyol tarafından kaldırıldı.

Halılarda çocuk beden tablosu açılıyor:

İddiaları kontrol etmek adına yaptığımız yukarıdaki ekran kaydında, bu kez 15 bin TL dolaylarındaki halı, kilim ve paspaslar listeleniyor. Kategoriyle ilişkisiz şekilde bu sayfalarda beden tablosu da yer alıyor, açmak istediğinizde sadece "çocuk" başlığına sahip bir boş pencere karşınıza çıkıyor. Aynı ürün sayfalarına bilgisayar üzerindeki bir tarayıcıdan girdiğinizde ise beden tablosu seçeneği bulunmuyor.

Wayfair skandalının ülkemizde de yoğun gündem yaratmasına neden olan Trendyol olayına ilişkin şu anda resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyu sizler için detaylı olarak araştırmaya devam ediyoruz. Gelişmeleri anbean aktarmayı sürdüreceğiz.

ABD'de kaybolduğu ve adının Wayfair'deki ürünlere verildiği söylenen bir genç açıklama yaptı: Kayıp değilim

Wayfair'e ilişkin iddialarda yer alan görsellerden birisi Samiyah Mumin adındaki bir gence aitti. Samiyah, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayın ile "Kayıp değilim" açıklamasında bulundu.