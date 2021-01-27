Waymo'nun CEO'su: Tesla Hiçbir Zaman Başarılı Olamayacak

Google'ın çatı şirketine ait elektrikli otomobil firması Waymo'nun CEO'su, sürücüsüz otomobil piyasasının en önemli ismi Tesla'yı bir rakip olarak görmediklerini, Elon Musk'ın yanlış bir yolda olduğunu ve bu yüzden de şirketin hiçbir zaman tam otopilot sistemine geçemeyeceğini dile getirdi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, Waymo adında şirket kurmuş ve yakın zamanda özellikle Uber gibi taşımacılık hizmetlerinde kullanılmak üzere tamamen sürücüsüz otomobiller üretmeye başlamıştı.

Waymo’nun CEO’su John Krafcik, sektördeki en büyük rakibi olan Tesla’yı aslında bir rakip olarak görmediğini ve Elon Musk’ın yanlış bir yolda ilerlediğini dile getirdi. Krafcik, Tesla’nın önümüzdeki dönemlerde getireceği kontrol gerektirmeyen Autopilot teknolojisinin yetersiz kalacağını belirtti.

“Elon Musk, yanlış yolda ilerliyor”

Tesla, 2014 yılında Autopilot teknolojisini sunmuştu ancak bu sürüş modu çıktığı günden beri eleştiriliyordu. Autopilot her ne kadar kendi kendine kontrol sağlasa da sürücünün de mutlaka yola dikkat etmesi gerekiyordu. Elon Musk, geçtiğimiz yılların sonunda doğru bir açıklama yapmış ve otopilot modunun yakın zamanda sürücü denetimine ihtiyacı kalmayacağını açıklamıştı.

Waymo CEO’su John Krafcik, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Elon Musk’ın sürüş denetimi konusunda yanlış bir yolda olduğunu ve bu yüzden de Tesla’yı bir rakip ya da tehdit olarak algılamadığını dile getirdi.

Tamamen otonom sürüş sistemine geçmek için sürücü asistanlarının geliştirilmesini yanlış bir yöntem olarak nitelendiren Krafcik, açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Bir gün sihirli bir şekilde tam otomatik sürüş sistemine geçene kadar sürüş asistanı geliştirmeye çalışmak büyük bir yanılgı.”

Krafick’e göre Tesla’nın sürücülere sunmuş olduğu Autopilot ve Full Self-Driving modu, seviye 2 otonom teknolojisini desteklediği için yetersiz kalıyor. Sektörde tamamen otomatik sürüş moduna geçilebilmesi için bu seviyelerin en az 4’e hatta 5’e çıkması gerekiyor.