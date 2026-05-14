Belki yıllardır kafanızda dolaşan bir blog adı var; belki yeni başlayacağınız işin ismini buldunuz; belki de portföyünüz için akılda kalıcı bir adres arıyorsunuz. İlk akla gelen soru hep aynı: "Bu isim acaba müsait mi?" Cevabı bulmak için saatlerce arama yapmaya, karmaşık formlar doldurmaya ya da teknik bilgi sahibi olmaya gerek yok. Modern domain sorgulama araçları sayesinde, aklınızdaki ismin alınmış olup olmadığını yalnızca birkaç saniyede öğrenebilirsiniz.

Domain sorgulama sürecinde bilgisayar başında geçirdiğiniz birkaç dakika, sonraki yıllarda markanızın gideceği yönü doğrudan belirler. Hızlı bir sorgulamayla isminizi güvence altına almak; aklınıza gelen bir fikri rakipler ya da fırsatçılar tarafından kapılmadan kaydetmek anlamına gelir. Üstelik bu işlem genelde tamamen ücretsizdir; yalnızca alan adının kendisini kaydederken bir bedel ödersiniz. Bu da domain sorgulamayı, dijital dünyaya adım atmanın en pratik ve risksiz başlangıç noktası hâline getirir.

Bu rehberde domain sorgulamanın ne olduğunu, hayalinizdeki ismin müsait olup olmadığını saniyeler içinde nasıl öğrenebileceğinizi, sorgulama sonucu "alınmış" çıktığında neler yapabileceğinizi ve müsait bir alan adı bulduğunuzda atılacak akıllı adımları detaylıca ele alacağız. İster ilk web sitenizi kuruyor olun, ister markanız için yedek bir alan adı arıyor olun; bu yazı, aklınızdaki ismi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm pratik bilgileri size sunacak.

Domain Sorgulama Tam Olarak Nedir ve Neden İlk Adımdır?

Domain sorgulama, kaydetmek istediğiniz bir alan adının daha önce başkası tarafından alınıp alınmadığını kontrol etme işlemidir. İnternet ekosisteminde her alan adı benzersizdir; aynı isim aynı uzantıyla yalnızca bir kişi ya da kurum tarafından kullanılabilir. Bu yüzden bir web adresine sahip olabilmek için önce o ismin müsait olduğundan emin olmanız gerekir.

Sorgulama işleminin temelinde, dünyadaki tüm tescilli alan adlarını kayıt altında tutan merkezi veri tabanları yatar. Siz bir alan adını sorguladığınızda, kullandığınız araç bu veri tabanlarına saniyeler içinde bağlanır ve aradığınız adın durumunu kontrol eder. Sonuç birkaç farklı şekilde dönebilir: alan adı tamamen boştaysa kayıt için müsait, alınmışsa hangi tarihte ve genellikle hangi süreyle kaydedildiği görüntülenir; süresinin yakında dolacak olması durumunda ise sizin için bir fırsat penceresi açılabilir.

Pek çok kişi domain sorgulamayı bir formalite gibi görür ve hızla geçer. Oysa bu adım, dijital yolculuğunuzun ne kadar pürüzsüz ilerleyeceğini doğrudan etkiler. Doğru sorgulama; yalnızca aklınızdaki ismin müsait olup olmadığını söylemekle kalmaz, alternatif uzantıları, benzer kombinasyonları ve potansiyel marka çakışmalarını da ortaya çıkarır. Sorgulama yapmadan kayıt yapmak teknik olarak mümkün değildir; çünkü kayıt sürecinin kendisi de bir sorgulamayla başlar. Bu nedenle aklınızdaki bir ismi düşünür düşünmez yapmanız gereken ilk şey, bir domain sorgulama aracını açıp adı yazmaktır.

Sorgulama, yalnızca yeni bir alan adı arayışında değil; mevcut alan adlarınızın durumunu kontrol etmek istediğinizde de işe yarar. Yenileme tarihinin ne zaman dolacağını öğrenmek, bir rakibin alan adının müsaitlik durumunu izlemek ya da sektörünüzdeki popüler isimlerin durumunu takip etmek için de aynı araçtan faydalanabilirsiniz. Bu yönüyle domain sorgulama; sadece bir kayıt öncesi kontrol değil, dijital piyasayı izlemenin de pratik bir yoludur.

Bir başka önemli nokta da alan adı sorgulama sonuçlarının size sunduğu zenginliktir. Modern sorgulama araçları yalnızca "müsait" ya da "alınmış" gibi temel bilgilerin ötesine geçer. Yıllık kayıt fiyatları, alternatif uzantı önerileri, alan adının daha önce hangi tarihten beri kullanıldığı gibi bilgileri tek bir sayfada görmeniz mümkündür. Bu sayede karar verme sürecini hızlandıran ve doğru alan adını bulmanızı kolaylaştıran kapsamlı bir bilgi havuzuna anında erişim sağlarsınız. İyi tasarlanmış bir sorgulama aracı; saatler sürebilecek araştırma sürecini birkaç dakikaya indirir.

Hayalinizdeki Alan Adının Müsait Olup Olmadığını 30 Saniyede Öğrenin

Domain sorgulamak, kulağa teknik gelse de aslında son derece basit bir işlemdir. Hiçbir yazılım indirmenize, hesap oluşturmanıza ya da ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aşağıdaki adımları takip ederek aklınızdaki ismin müsait olup olmadığını 30 saniye içinde öğrenebilirsiniz.

Birinci adım, güvenilir bir domain sorgulama aracı bulmaktır. ICANN onaylı, köklü bir kayıt sağlayıcısının web sitesinde yer alan sorgulama aracı; doğru ve güncel bilgiyi vermesi açısından en sağlıklı tercihtir. Sayfaya girdiğinizde genellikle ana ekranda büyük bir arama kutusuyla karşılaşırsınız.

İkinci adım, aklınızdaki alan adını bu kutuya yazmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç pratik nokta vardır. Boşluk kullanmadan, küçük harflerle ve uzantı koymadan yazmak en doğrusudur. Örneğin "tasarim defteri" gibi boşluklu yazımlar yerine "tasarimdefteri" şeklinde birleştirerek yazmalısınız. Türkçe karakter desteği bazı uzantılarda mevcuttur, ancak uluslararası erişilebilirlik açısından çoğunlukla Türkçe karakter kullanmamak daha avantajlıdır.

Üçüncü adım, sorgula butonuna basmak ve sonucu beklemektir. Profesyonel sorgulama araçları size yalnızca aradığınız isim için değil; .com, .com.tr, .tr, .net, .org, .co, .info, .tech, .store, .online gibi onlarca uzantı için de eş zamanlı sonuç gösterir. Bu özellik sayesinde hayalinizdeki ismin .com versiyonu alınmış olsa bile, hangi alternatif uzantıların müsait olduğunu tek bir bakışta görebilirsiniz.

Dördüncü adım, çıkan sonucu yorumlamaktır. Müsait olan alan adlarının yanında genellikle yeşil bir "kayıt edilebilir" ya da "müsait" işareti çıkar. Alınmış olanlarda kırmızı uyarı veya "alınmış" ifadesi yer alır. Müsait alan adları için sepete ekleme butonu görünür; alınmış olanlar için ise WHOIS bilgilerine bakarak kim tarafından kaydedildiğini öğrenebileceğiniz bir bağlantı sunulur.

Beşinci ve son adım, bulduğunuz müsait alan adını gecikmeden kayıt altına almaktır. Burada en önemli ipucu şudur: kararınızı verdikten sonra çok beklemeyin. Bir alan adını sorguladığınızda, bu sorgu kayıtlara geçer ve domain dünyasında "domain sniping" denilen bir uygulama vardır; bazı kötü niyetli kişiler popüler isim aramalarını izleyerek kullanıcının önüne geçip o ismi kapatmaya çalışır. Bu yüzden hoşunuza giden bir ismi bulduysanız, aynı oturumda kayıt işlemini tamamlamak en güvenli yoldur.

Sorgulama Sonucu "Alınmış" Çıktıysa Ne Yapmalısınız?

Hayalinizdeki ismin alınmış olduğunu görmek başta moral bozucu gelebilir. Ancak bu, projenizin sonu değildir; tam tersine, daha yaratıcı ve uzun vadede markanıza daha uygun çözümler bulmanın başlangıcı olabilir. Aşağıda, "alınmış" yanıtı aldığınızda izleyebileceğiniz pratik yolları sıraladık.

İlk seçenek, alternatif uzantıları değerlendirmektir. .com versiyonu alınmış olsa bile aynı isim .com.tr, .net, .co, .org, .info ya da sektörünüze uygun niş uzantılarda (.tech, .store, .online, .app, .design) müsait olabilir. Türkiye odaklı bir proje için .com.tr, kişisel bloglar için .blog ya da .me, e-ticaret için .store, teknoloji projeleri için .tech kullanmak; markanızın karakterini de yansıtan akıllı tercihler yaratabilir. TRABİS bünyesinde 2022'den itibaren faaliyete geçen sistem sayesinde .com.tr uzantılı alan adları artık "ilk gelen alır" kuralıyla ve belgesiz olarak alınabiliyor; bu da Türkiye odaklı projeler için ciddi bir kolaylık sağlıyor.

İkinci seçenek, kelime kombinasyonları üretmektir. "tasarimdefteri.com" alınmışsa "tasarimdefterim.com", "tasarimdefteri.co" ya da "buradatasarim.com" gibi varyasyonları sorgulayabilirsiniz. Yaygın yapılan bir hata, ismin başına ya da sonuna "online", "shop", "tr", "site" gibi jenerik kelimeler eklemektir. Bu yaklaşım kısa vadede çözüm sunsa da; uzun vadede markanızı zayıflatabilir, müşterilerin sizi başka bir markayla karıştırmasına yol açabilir. Onun yerine markanızın değerini destekleyen, anlamlı ve özgün bir kelime eklemek daha sağlıklı bir tercihtir.

Üçüncü seçenek, alınmış olan domainin sahibiyle iletişime geçmektir. WHOIS sorgulaması yaparak alan adının kim tarafından kaydedildiğini öğrenebilir; eğer iletişim bilgileri açıksa sahibine bir teklif sunabilirsiniz. Pek çok alan adı sahibi, makul tekliflere açıktır; özellikle aktif olarak kullanılmayan domainler için müzakere şansınız yüksek olabilir. Ancak bu süreç zaman alır ve fiyatlar bazen şaşırtıcı düzeylere ulaşabilir. Stratejik öneme sahip bir isim için bu yatırım anlamlı olabilir; ancak sıradan bir proje için alternatif aramak daha mantıklıdır.

Dördüncü seçenek, süresi dolmak üzere olan alan adlarını takibe almaktır. Pek çok domain, sahibi tarafından yenilenmediğinde belirli bir bekleme süresinin ardından yeniden kayda açılır. Eğer aklınızdaki isim böyle bir durumdaysa, sahibinin yenileme yapıp yapmayacağını izleyerek müsait olduğu anda kaydetmeniz mümkündür. Bu süreç biraz sabır gerektirir; ancak doğru zamanda yapılan bir hamle, çok değerli bir alan adını size kazandırabilir.

Beşinci seçenek, ismi tamamen yeniden düşünmektir. Bazen ısrarla aynı ismi takip etmek yerine; markanızı daha iyi yansıtacak yepyeni bir isim aramak, uzun vadede çok daha verimli olabilir. Dünyaca ünlü pek çok marka, ilk düşündüğü ismi alamadığı için yeni alternatifler aramış ve sonuçta bugünkü efsanevi adlarını bulmuştur. İsim arama sürecinde yaratıcılığınıza güvenin; arkadaşlarınızdan, ekibinizden ve hatta bağlantılı sözlüklerden ilham alın.

Müsait Bir Alan Adı Bulduktan Sonra Atılması Gereken 5 Akıllı Adım

Hayalinizdeki ismi müsait olarak bulmak ve kaydetmek harika bir başarıdır; ancak iş burada bitmez. Domain'inizi gerçek anlamda güvence altına almak ve gelecekteki sorunların önüne geçmek için aşağıdaki 5 akıllı adımı atmanız önerilir.

Doğru kayıt süresini seçin. Pek çok kişi alan adını yalnızca 1 yıllığına kaydeder. Oysa 2-5 yıllık kayıt yapmak; yenileme tarihini unutma riskini azaltır, bunun yanında bazı sağlayıcılar uzun süreli kayıtlarda indirim sunar. Stratejik öneme sahip alan adları için 5-10 yıllık kayıtlar bile düşünebilirsiniz.

WHOIS gizliliğini ilk günden açın. Alan adı kaydettiğinizde verdiğiniz iletişim bilgileri (ad, adres, telefon, e-posta) WHOIS veri tabanında halka açık olarak görüntülenir. Bu durum spam, sosyal mühendislik ve hedefli saldırılara kapı açar. Ücretsiz WHOIS gizleme hizmeti sunan bir kayıt sağlayıcısı tercih ederek bu bilgileri tek tıkla gizleyebilirsiniz.

Otomatik yenilemeyi aktif edin. Yenileme tarihinin gözden kaçması, alan adı kaybının en sık nedenidir. Otomatik yenileme özelliğini açtığınızda; alan adınız süresi dolmadan kayıtlı ödeme yönteminizle yenilenir. Bu küçük detay, yıllarca emek verdiğiniz bir markayı kaybetmenizi engeller.

Transfer kilidini kontrol edin. Çoğu kayıt sağlayıcısı yeni alan adlarını otomatik olarak transfer kilitli teslim eder; ancak panelinizden bu durumu mutlaka doğrulayın. Transfer kilidi etkin olduğunda; alan adınız sizin onayınız olmadan başka bir kayıt firmasına aktarılamaz. Bu özellik özellikle marka değeri yüksek alan adları için kritik öneme sahiptir.

Hosting ve e-posta altyapısıyla eşleştirin. Alan adınız tek başına bir web sitesi yayınlamak için yeterli değildir. Bir hosting paketi alarak sitenizi kurabilir; alan adınızla uyumlu bir kurumsal e-posta adresi oluşturarak ([email protected]) profesyonel bir görünüm kazanabilirsiniz. Domain, hosting ve e-posta hizmetlerini tek bir sağlayıcıdan almak; yönetim sürecini ciddi anlamda kolaylaştırır.

Bu beş adımı tamamladığınızda, alan adınız sadece kaydedilmiş bir varlık olmaktan çıkar; gerçek anlamda dijital projenize hizmet etmeye hazır profesyonel bir altyapıya dönüşür. Bu adımları ilk günden itibaren uygulamak, ileride yaşanacak küçük büyük pek çok aksaklığın önüne geçer.

Domain Sorgulama Yaparken Sıkça Yapılan 6 Hata

Domain sorgulama süreci basit olduğu için çoğu kişi bu adımı acele yaparak geçer. Oysa burada yapılan küçük hatalar, ileride ciddi sorunlara dönüşebilir. Aşağıda en sık karşılaşılan 6 hatayı ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi ele alıyoruz.

İlk hata, yalnızca .com uzantısına bakmaktır. .com en popüler uzantı olsa da; .com.tr, .net, .co, .org gibi alternatifler markanız için hem gerekli hem de stratejik olabilir. Sektörünüze yakın niş uzantılar bazen .com'dan daha güçlü bir markalaşma sunar. Tek bir uzantıya odaklanmak; rakiplerin diğer uzantıları kapatması durumunda markanızda boşluklar yaratır.

İkinci hata, yazım varyasyonlarını sorgulamamaktır. Aklınızdaki ismin yaygın yanlış yazımlarını ya da çoğul biçimlerini sorgulamadıysanız; ileride benzer bir alan adı üzerinden trafik kaybı yaşayabilirsiniz. Örneğin "kahveci.com"u kaydettiyseniz; "kahveciler.com", "kahvece.com" ya da "kahvecim.com" gibi varyasyonları da kontrol etmeli, en azından bunların başkası tarafından kötüye kullanılmadığından emin olmalısınız.

Üçüncü hata, telifli markaları içeren isimleri seçmektir. "Apple", "Coca-Cola", "Nike" gibi tescilli markaların isimlerini ya da bunlara çok yakın varyasyonları içeren alan adları kayıt etmek; ileride hukuki süreçlere ve hatta alan adınızın elinizden alınmasına yol açabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden ya da uluslararası marka veri tabanlarında düşündüğünüz ismin başka bir tescilli markayı çağrıştırıp çağrıştırmadığını kontrol etmek en güvenli yoldur.

Dördüncü hata, çok uzun isimler seçmektir. Akılda kalıcı bir alan adı genellikle 15 karakteri geçmez. Çok uzun, telaffuzu zor ya da yazım hatasına müsait isimler; kullanıcıların sizi bulmasını zorlaştırır. "kahvedukkanigedikpasalar.com" yerine "kahvegedik.com" gibi kısa ve özgün versiyonlar tercih edilmelidir.

Beşinci hata, marka karışıklığı yaratan isimler seçmektir. Sektörünüzde mevcut bir markaya çok benzeyen, sadece bir harf farkıyla ayrılan ya da onun yan ürünüymüş gibi anlaşılabilen isimler; başlangıçta size trafik getirebilir. Ancak uzun vadede hukuki risk yaratırken, bağımsız bir marka kimliği oluşturmanızı da engeller.

Altıncı hata, sorgulama sonrası bekleme yapmaktır. Alan adını sorguladıktan sonra kayıt sürecini ertelediğinizde; aynı ismi başkasının kapatma riski her geçen saatte artar. Aklınızdaki ismi sorgulayıp müsait olduğunu gördüğünüz an, kayıt işlemini aynı oturumda tamamlamak en akıllıca davranıştır. Yıllarca kullanacağınız bir varlık için birkaç dakikalık karar süresi yeterlidir.

Bu altı hatanın ortak özelliği; hepsinin aslında küçük bir özen ve birkaç dakikalık ek araştırmayla kolayca önlenebilir olmasıdır. Sorgulama yaparken acele etmemek, birden fazla uzantıyı denemek, aklınızdaki ismi farklı varyasyonlarla test etmek ve tescilli markalardan uzak durmak; sonradan pişman olmayacağınız bir alan adı seçimi yapmanın yapı taşlarıdır. Doğru sorgulama yaklaşımı; size sadece müsait bir isim bulmaktan öte, gelecek yıllar boyunca markanızı taşıyacak sağlam bir dijital adres kazandırır.

Turhost Alan Adı Sorgulama Aracıyla Saniyeler İçinde Sonuca Ulaşın

