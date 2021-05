Webtekno'nun enleri serimizde bu hafta sizlerle izlemeye doyamadığımız birbirinden farklı dizileri paylaştık. Ekipteki her bir kişinin farklı dizi zevkine sahip olduğunu ve alışılagelmişin dışında da dizilerle karşılacağınızı şimdiden söyleyelim.

Sizlerle daha önce en sevdiğimiz filmleri ve saatlerimizi harcadığımız oyunları paylaşmıştık. Bu sefer de izlemeye doyamadığımız, birbirinden farklı favori dizilerimizi sizlerle paylaşma kararı aldık.

Hem dizi zevkimizi öğrenmek, hem de yeni dizilerle hakkında fikir edinebilmek için farklı türlere sahip dizi listemize bir göz atmanızı öneririz. Şimdiden söyleyelim, listede Game of Thrones yok.

Şahin Kılınç

True Detective 1. sezon

Tür: Gerilim, Gizem, Polisiye

Normalde bir şey önerince bu kadar abartılı savunmam, ancak True Detective görebileceğiniz en iyi dedektiflik hikayelerinden birisi, hatta izleyenler için en iyisi olabilir.. Hiç düşmeyen gerilimi, karakterlerin ve hikayenin yıllara yayılan dönüşümü, film olsa Oscar’ı süpürecek oyunculukları ve tek sezonda biten hikayesi söyleyebileceklerimin çok küçük bir kısmı. Dizinin birbirlerinden bağımsız olan 2. ve 3. sezonları da var, ancak hiçbiri ilk sezon kadar başarılı değil.

The Office

Tür: Komedi

Eğer aranızda izleyenler varsa Date Mike ve Prison Mike’ın selamıyla başlayayım. Artık yaşı kemale ermiş komedyen Steve Carell’ın parladığı, ofansif esprilerin havada uçuştuğu, her ne durumda olursanız olun moralinizi tavan yapan bir dizi The Office. Onu bu kadar sıra dışı ve benzersiz kılan şey ise çekimler sırasında kullanılan “mocumantary” tekniği. Bu sayede sanki kurgusal bir ortamda değil de gerçekten var olan ofisin, gerçek çalışanlarını izliyormuş hissine kapılıyor, siz de ofisteki birisi oluveriyorsunuz.

Emre Ömer Zehir

Leverage

Tür: Polisiye, Gizem, Gerilim

Başı belli, sonu belli. Her bölümde bir olay olur, ana hikayeyi kafa patlatarak takip etmek gerekmez. Ayrıca dizide Parker var. Bu dizinin yeni serisini de çekecekler. Olayı ise basit, bir zamanlar envai çeşit pisliğe bulaşmış olan 4 kişi, eski bir sigortacının peşine takılıp nerede bir adi pislik var kafasına çöküyor, kanunun yetişemediği yerde devreye giriyorlar.

Firefly

Tür: Macera, Bilim Kurgu

Bilim kurgu uzay westerni diyebileceğimiz Firefly için söylenebilecek çok şey olsa da ben bu diziyi ilk sezonundan sonra iptal edenlere ağır konuşmamak adına susuyorum. İnsanı yavaş yavaş içine çeken ve bir defa sardınız mı bir daha bırakamadığınız bir seri.

Cennet Mahallesi: Hehe. Hehehehe. Şaka yaptım koymayın bunu. (Yoo silmedik.)

Nagehan Çavuş

Les Revenants

Tür: Dram, Fantastik, Gerilim

Normal şartlarda dirilen ölülerden, daha keskin bir ifadeyle "zombilerden" nefret eden ve ekranda görmeye iki dakika bile tahammül edemeyen biri olarak bir çırpıda tüm bölümlerini bitirdiğim harika bir dizi Les Revenants. Böyle yeteneksiz ellerde ziyan olmuş bir konunun nasıl incelikle işlenebileceğinin, "zombilerle" ilgili nasıl nefis bir hikaye yaratılabileceğinin ve en önemlisi de o göz kanatan zombi makyajlarına hiç de gerek olmadan birilerinin dirilebileceğinin kanıtı adeta bu dizi.

Dizide gri bir Fransız kasabasında, geçmişte bambaşka zamanlarda bambaşka şekilde hayatını kaybetmiş insanlar birden bire hiçbir şey olmamış gibi, öldüklerinin farkında bile olmadan geri dönmeye başlıyorlar. Tek istedikleri ise hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu çok da mümkün değil. Üstelik bu ölüler geri gelmeye başladıkça kasabada elektrik kesintileri yaşanmaya başlıyor ve geçmişten gelen bir seri katil de yeniden gündem oluyor.

Bol bol gerilim, çözülecek gizem ve harika oyunculuklarla dolu Les Revenants'ı henüz izlemediyseniz mutlaka göz atmanızı öneririm. Zaten ne yazık ki iki sezon ve devamı gelecek mi, gelmeyecek mi o bile büyük bir gizem...

Penny Dreadful

Tür: Korku, Fantastik

Bu dizi hakkında ne kadar övgü dolu cümle yazsam az. Bir kere başrolde Eva Green gibi harika bir kadın var ve sergilediği performans öyle kusursuz ki sırf bu bile tek başına diziyi izlemeye bir sebep. Ayrıca tabii ki genel olarak tüm oyunculuklar övgüyü hak ediyor. Ama inanır mısınız, bu kadar yüksek bir girişe rağmen, dizinin en iyi yanı oyunculukları değil. Enfes hikayesi.

Dizi, Frankenstein, Dracula, Dorian Gray gibi efsaneleşmiş karakterlerin hikayelerini 19. yüzyıl İngilteresinin kapkaranlık atmosferinde bir araya getiriyor. Üstelik bunu yaparken yeni efsane karakterler yaratmayı, araya cadılar, büyücüler, ayinler, soylular katmayı, nefis bir psikolojik temel atmayı ve bilimi de sofraya davet etmeyi ihmal etmiyor. Dizinin atmosferi o kadar kusursuz kurgulanmış ki, insan ekranda gördüğü her şeyin gerçek olduğundan bir saniye bile şüphe etmeden izliyor. Üstelik ekranda gördüğünüz bir vampir ya da bir ruh çağırma ayini iken. Tabii ki bunun sebebi, tüm bunların kusursuz şekilde iç içe geçirilmiş harika bir hikayeyle ekrana taşınmış olması. Eğer izlemediyseniz, hemen koşun, arayın, bulun, izleyin. Şimdiden keyifli seyirler.

Ümit Kılınç

The Wire

Tür: Suç, Dram

Bugüne kadar televizyon tarihinde görülmüş en iyi dizilerden birisi. The Wire, sizi önce birkaç karakterle polisiye bir maceranın içine atıyor, ardından kenar mahallelerle tanıştırıyor. Dizide gördüğümüz her karakteri yalnızca görmüyor, hissediyor ve benimsiyoruz. Her karakterin kendine özgü bir hikâyesi var ve dizide bir ana karakter bulunmaması bu hikâyeleri daha iyi öğrenmenizi sağlıyor. Her sezon, aynı şehrin farklı köşesine odaklanıyor. Gün yüzünde çeşitli suç olayları aktarılıyor olsa da dizinin altında günümüz sorunlarına birçok gönderme de bulunuyor.

Atlanta

Tür: Komedi, Dram

10 parmağından zibilyon iş çıkaran Donald Glover’ın yeteneğini konuşturduğu bir başka sanat. Dizide iki kuzenin rap piyasasında isim yapmaya çalışırken yaşadıkları maceraları görüyoruz. Her bölümde bambaşka absürtlüklerle dolu olaylar yaşanıyor. Diziyi benim için en güzel yapan şeylerden birisi, karakterlerin bu absürtlüklere verdikleri tepkiler. Dizide kullanılan çekim teknikleriyse seyir zevkini arşa çıkarıyor.

Eray Kalelioğlu

When They See Us

Tür: Dram

2019 yılında Netflix'te yayınlanan bir mini dizi olarak karşımıza çıkan When They See Us, demokrasi timsali ABD'nin bile adaleti tecelli etme konusunda ne kadar yetersiz kalabileceğini gözler önüne seren etkileyici bir dizi. Dizide, 4 tanesi 14, 1 tanesi 16 yaşında olan 5 arkadaşın yanlışlıkla tecavüz ve darptan hüküm giymesi anlatılıyor. 1989 yılında ABD'nin göbeği Central Park'ta yaşanan olayları anlatan dizi, sinirlerinizi en uç noktasına kadar zorlayacak. Bu arada, dizi 4 bölümden oluşuyor olsa da bu diziyi unutmak, pek de kolay olmayacak.

Chernobyl

Tür: Tarihi drama, trajedi

HBO'nun bugüne kadarki en iyi dizilerinden bir tanesi olan Chernobyl, bana göre bu listede mutlaka olmalıydı. Az önce önerdiğim When They See Us gibi bir mini dizi olan Chernobyl, adından da anlayabileceğiniz üzere Çernobil faciasını çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Yayınlandığı dönemde gündemin bir numarası haline gelen dizi, herkes tarafından izlenmesi gereken bir yapım.

Can Yürekli

True Blood

Tür: Dram, Fantastik, Gizem

Dizi tarihinin en iyi vampir yapımıdır. Bu kadar keyif alarak izlediğim başka bir vampir dizisi olamaz. Özellikle Vampire the Masquerade serisini seviyorsanız True Blood oldukça keyifli bir yapım. Alexander Skarsgård’ı da yıldız yapan yapım True Blood’dır. Eric Northman karakteriyle adam neler yaptı…

Dexter

Tür: Polisiye, Dram, Gizem

Dünyanın en tatlı seri katili Dexter Morgan ergenliğimin dizisi olarak başlayıp bugünlere geldi ya. Hayır dizinin tekrar çekiliyor olmasına çok mutluyum. Bir seri katilin psikolojisi ve neden böyle olduğu konusunda birçok şey öğreniyoruz. Dexter gerçekten başarılı bir yapım, polisiye de seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın.

Beyazıt Kartal



Tatlı Hayat

Tür: Aile, Komedi

Normal şartlarda sitcom dizilerden pek hoşlanmasam da Tatlı Hayat, gerek şahane oyuncu kadrosu gerekse tüm aile fertlerini güldürebilecek "zamansız" esprileriyle benim yerli komedi dizileri arasındaki favorilerimden diyebilirim. Bununla birlikte Tatlı Hayat'ta bugünün popüler kültüründen hiçbir malzeme bulunmadığını, dolayısı ile nostaljik dokulardan hoşlanmıyorsanız diziyi ilk bölümü tamamlamadan kapatmak isteyebileceğinizi söylemeliyim. Daha güncel, gençlere hitap eden bir dizi izlemek isterseniz önermek konusunda Tatlı Hayat ile arasında kaldığım İşler Güçler dizisini tavsiye edebilirim. Bu arada bilmeyenler için Tatlı Hayat'ın oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Türkan Şoray, Emre Altuğ, Gamze Özçelik ve Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığını da belirteyim.

Sherlock

Tür: Gizem

Klasikler arasında yer aldığı için muhtemelen çoğunuz izlemişsinizdir ancak yine de izlemeyen okuyucularımız için Sherlock'u önermek istedim. Çoğu kişi Benedict Cumberbatch'i ilk kez Doctor Strange rolü ile tanımış olsa da daha büyük bir kesim, usta oyuncuyla ilk kez Sherlock dizisinde tanışmıştı. Geride bıraktığımız 10 yılda yalnızca 13 bölüm yayınlandığını düşünürsek Sherlock'un bir "dizi" olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz ancak inanın ki Sherlock, hem hikayesi hem de kaliteli oyuncu kadrosu ile bir oturuşta bitirmek isteyeceğiniz bir dizi. Aksiyonu, mizahı ve ciddiyeti makul miktarda sunan Sherlock'un oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch'in yanı sıra Martin Freeman ve Andrew Scott gibi önemli isimler de yer alıyor.

Çağla Tanrıverdi

Westworld

Tür: Bilim kurgu, Western

Bir yerde Nolan soy ismi geçiyorsa ve Anthony Hopkins varsa, hiç sıkılmadan heyecanla izleyeceğim bir yapım da var demektir. Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın yazıp yönettiği ve başrollerinde Anthony Hopkins ve Evan Rachel Wood gibi isimlerin yer aldığı bu dizi, varoluşsal sancıları bilim kurgu ve western tarzıyla karıştırarak ortaya gerilimle dolu bir hikaye çıkarıyor. Tabii bu hikaye, teknolojinin ve çok meraklı olduğumuz yapay zekanın nasıl ileri gidebileceğini de bir güzel harmanlıyor kendi içerisinde.

Freud

Tür: Psikolojik gerilim, gizem, tarih

Aslında Game of Thrones ve Freud arasında kalmıştım ancak Game of Thrones adını duymayan kalmadığı için daha az bilinen ancak muhteşem olan bir diziyi yazmak istedim. Üniversite hayatı Sigmund Freud'un çalışmalarını okuyarak geçmiş biri olarak bu diziden ilk önce gerçekçi olmasını bekliyordum. Dizi ilerlemeye başladıkça birçok kuramın doğaüstü olaylarla ilişkilendirilmesi ve buna Freud'un bile şaşırmasını görmek, gözlerimi kırpmadan sezonu bitirmeme sebep oldu.

Eser Şahin

Kyle XY

Tür: Bilim kurgu / Dram

2006 yılında yayınlanan ve toplam 3 sezondan oluşan Kyle XY, çoğunuzun bilmediğini düşündüğüm dizilerden. Senaryosunun hala dönemine göre çok klas olduğunu düşündüğüm Kyle XY eğer günümüzde Netflix tarafından yayınlanmış olsaydı, özellikle de özel efektlerle unutulmazlar arasına girebilirdi. Eğer bir yerlerde denk gelirseniz, muhakkak izlemenizi tavsiye ederim.

The IT Crowd

Tür: Durum komedisi

Yine 2006 yapımı fakat bu sefer 5 sezondan oluşan bir dizi daha favorilerim arasında yer alıyor. Aslında hem dizi hem filmlerde genel olarak favori türlerim korku ve psikolojik gerilimdir fakat The IT Crowd, Kyle XY gibi beni bu kalıplardan dışarı çıkarabilmiş ender dizilerden bir tanesidir. Konusu hakkında uzun uzadıya yazmayayım zira isteyenler, Netflix üzerinden izleyebilirler. Durum komedisi seviyorsanız, bu arkadaşlar sizi üzmeyecektir.

Gürhan Kulaklı

How I Met Your Mother

Tür: Komedi, Sit-com

Özellikle zor günler geçirdiğimiz bu günlerde bir kez daha izlemenizi önerebileceğim How I Met Your Mother, yayınlandığı 9 sezon boyunca milyonlarca insanı ekran başına kitlemeyi başardı. Ted Mosby'nin çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlattığı, bu anlatıma ise biraz geçmişten başladığı dizi, hepimize arkadaşlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösterdi. Her birimiz başka bir karaktere kendimizi daha yakın hissettik. Marshall ile Lilly'nin aşkları bizleri mutlu ederken Barney'nin çapkın kişiliğiyle eğlendik. Dizi bizleri fazlasıyla güldürdüğü gibi bazı yerlerde de hüzne boğdu. How I Met Your Mother gibi bir dizinin böyle değerli bir listeye girmemesine de gönlüm razı gelmezdi açıkçası.

Sense8

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Netflix'in yüksek bütçe nedeniyle 2. sezonundan sonra iptal edilen, daha sonrasında ise hayranların büyük isteği sonucunda 2 saatlik son bir bölüm daha çekilen dizisi Sense8, dünyanın farklı noktalarından 8 insanın beyin yoluyla birbirlerine bağlanmalarını işliyor. Bu insanlar birbirlerine bağlanıp tek bir zihin içinde yeteneklerini ve bilgilerini kullanabiliyorlar. Bana göre Netflix'in en başarılı projelerinden biri olan Sense8, ağzımıza bir parmak bal çalıp gitti. Geriye ise son derece akıcı sahnelerin bulunduğu, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız ve müzikleriyle de sizleri mest edecek 2 güzel sezon kaldı. Diziyi izlememiş, ancak izlemeyi düşünenlere son bir uyarıda bulunayım. Sense8, +18 derecelendirmesine sahip bir dizi.

Webtekno ekibinin diğer konulardaki favorilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: