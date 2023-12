Doctor Strange'in aslında Avengers: Endgame filminde yanılmış olduğunu ve Thanos'un farklı şekillerde de öldürülebildiğini sık sık gördüğümüz What If ...? dizisinin 2. sezonu, hayranlardan "Tony'nin fedakârlığını önemsizleştirdiği" yönünde eleştiriler alıyor.

Marvel'ın başarısız olması mümkün değilmiş gibi gözüktüğü dönemlerde en büyük kötüsü Thanos idi. Doctor Strange, milyonlarca ihtimal içerisinde yalnızca bir tanesinde kazandıklarını görmüştü. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için de Tony Stark'ın kendini feda etmesi gerekiyordu. Disney+'ya yayımlanan "What If...?" serisinin 2. sezonu, Tony'nin bu fedakârlığını küçümsemekle suçlanıyor.

E bu Thanos sürekli ölüyor?

Thanos, Endgame'den bu yana Worf Effect adı verilen bir durumdan muzdarip. Star Trek serisindeki Worf karakteri fiziksel olarak en güçlü karakter olduğu için her gelen kötü önce Worf'u döverdi ki ne kadar güçlü olduğu belli olsun. Bir süre sonra bu klişe, Worf Effect adıyla anılmaya başlanmıştı. İşte "What If...?"te de sık sık birileri Thanos'u öldürüyor. Bu durum izleyicilere göre artık Tony'nin kendini feda etmesini de anlamsız duruma getiriyor.

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünde de Ronan, Thanos'u ortadan kaldırmıştı. Dördüncü bölümde ise Tony, Thor: Ragnarok filminde gördüğümüz Skaar gezegenine gidiyor, orada gladyatör olarak değil de yarışçı olarak mücadele ediyor. Burada da öldürülen biri var, o da bu kez sonu Gamora'nın elinden gelen Thanos.

Elbette ki What If...? dizisinde farklı evrenler görüyoruz ve bu evrenlerdeki Thanos'ların, sinema perdesinde gördüğümüz Thanos'tan çok daha zayıf olması ya da etraflarındaki karakterlerin daha güçlü olması ihtimali her zaman var. Yine de Marvel, uzun süredir beklenen animasyon seride hem tutarlılığı koruyamamış hem de geçmişteki başarılı yapımlarının değerini küçültmüş gibi gözüküyor.