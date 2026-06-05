WhatsApp, Dünya Kupası'na özel olarak harika özellikleri uygulamaya eklediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası, 4 yıllık bekleyişin ardından nihayet önümüzdeki haftalarda başlayacak. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasındaki organizasyon ABD’de gerçekleştirilecek ve uzun yılların ardında nihayet Türkiye de yer alacak.

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Dünya Kupası için birçok şirketten farklı farklı hamleler görüyorduk. Şimdi ise dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp’tan bu konuda bir hamle geldi. Meta bünyesindeki uygulama, Dünya Kupası’na özel özellikler tanıttı.

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WhatsApp’a Dünya Kupası için gelen özellikler

Adidas ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde turnuvanın resmî maç topu Trionda WhatsApp’ta yer alacak. Şu andan itibaren final maçının olduğu güne kadar uygulamadaki futbol topu emojisi Trionda topuyla değiştirildi. Futbol topu emojisini mesaj göndererek değişimi görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra eğlenceyi ve taraftar coşkusunu bir sonraki görüntülü grup aramanıza taşıyabilmeniz için yeni futbol arama efektleri de sunulmaya başladı. Kaçırılan bir penaltı veya tartışmalı bir kırmızı kart sonrası hislerinizi ifade edecek en doğru çıkartmayı bulamadığınız anlar için ise maça dair duygularını gerçekten yansıtabilmeniz adına futbol temalı bir çıkartma paketi de yayımlandı.

Ek olarak Dünya Kupası boyunca WhatsApp’taki farklı kanallar üzerinden maç günü geri sayımlarını, kamera arkası görüntülerini ve gerçek zamanlı öne çıkan anları takip edebileceksiniz. Kullanıcının favori takımları için güncel skorlara ve haberlere tek bir yerden ulaşmayı sağlayan özel bir futbol dizini eklenmiş. Ayrıca kanalların durum paylaşmasına da izin verilecek. Meta’nın yapay zekâsı Meta AI da dünya kupası hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilecek.