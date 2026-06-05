Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Dünya Kupası'na Özel Harika Özellikler Eklendi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, Dünya Kupası'na özel olarak harika özellikleri uygulamaya eklediğini duyurdu.

WhatsApp'a Dünya Kupası'na Özel Harika Özellikler Eklendi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası, 4 yıllık bekleyişin ardından nihayet önümüzdeki haftalarda başlayacak. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasındaki organizasyon ABD’de gerçekleştirilecek ve uzun yılların ardında nihayet Türkiye de yer alacak.

Dünya Kupası için birçok şirketten farklı farklı hamleler görüyorduk. Şimdi ise dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp’tan bu konuda bir hamle geldi. Meta bünyesindeki uygulama, Dünya Kupası’na özel özellikler tanıttı.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a Dünya Kupası'na Özel Harika Özellikler Eklendi
wp1

WhatsApp’a Dünya Kupası için gelen özellikler

wp1

Adidas ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde turnuvanın resmî maç topu Trionda WhatsApp’ta yer alacak. Şu andan itibaren final maçının olduğu güne kadar uygulamadaki futbol topu emojisi Trionda topuyla değiştirildi. Futbol topu emojisini mesaj göndererek değişimi görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra eğlenceyi ve taraftar coşkusunu bir sonraki görüntülü grup aramanıza taşıyabilmeniz için yeni futbol arama efektleri de sunulmaya başladı. Kaçırılan bir penaltı veya tartışmalı bir kırmızı kart sonrası hislerinizi ifade edecek en doğru çıkartmayı bulamadığınız anlar için ise maça dair duygularını gerçekten yansıtabilmeniz adına futbol temalı bir çıkartma paketi de yayımlandı.

Ek olarak Dünya Kupası boyunca WhatsApp’taki farklı kanallar üzerinden maç günü geri sayımlarını, kamera arkası görüntülerini ve gerçek zamanlı öne çıkan anları takip edebileceksiniz. Kullanıcının favori takımları için güncel skorlara ve haberlere tek bir yerden ulaşmayı sağlayan özel bir futbol dizini eklenmiş. Ayrıca kanalların durum paylaşmasına da izin verilecek. Meta’nın yapay zekâsı Meta AI da dünya kupası hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilecek.

WhatsApp’a “Nihayet!” Dedirten Özellik Geliyor: Kişiler Menüsü Eklenecek! WhatsApp’a “Nihayet!” Dedirten Özellik Geliyor: Kişiler Menüsü Eklenecek!
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com