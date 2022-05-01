Bir süredir Instagram'a benzemeye başlamasıyla dikkat çeken WhatsApp, bünyesine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Instagram'ın hikaye paylaşımlarını belirten profil fotoğrafı çerçeveleri, yakında 'yeşil' haliyle WhatsApp'ta yer alacak.

Son dönemlerde getirdiği güncellemelerle WhatsApp, bir sohbet platformu olmaktan biraz daha uzaklaşmaya başladı. Biliyorsunuz ki platform uzun bir süre önce tıpkı Instagram’ın Hikaye özelliğine benzer bir özelliği kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Ancak özellik çok sayıda kullanıcıya ulaşmadı.

Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, kullanıcıların ‘Durum’ güncellemelerini daha ilgi çekici bir hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Durumlara emojilerle tepki verme özelliği üzerinde çalışmalara başladığı açıklanan WhatsApp, yeni bir özellikle daha ‘Durum’ özelliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Profil fotoğraflarının çerçevesinde ‘Durum’ paylaşımları görülebilecek

Instagram’da mesaj kutunuza girdiğinizde veya bir kişinin profilini aradığınızda hikaye paylaşmış olan kişilerin profil fotoğraflarında bir bu durumu belirten bir çerçeve yer alıyor. WhatsApp da uzun bir süredir bünyesinde bulundurduğu ancak çok fazla kullanıcıya ulaşmamış olan ‘Durum’ özelliği için tam olarak bu sistemi getirmeye hazırlanıyor. WABetoInfo’nun haberine göre, yeni özelliğin ilk olarak iOS ve Android kullanıcıları için getirilmesi planlanıyor. Web sürümü için ise özellik hala geliştirme aşamasında.

Yakında WhatsApp’a gelmesi beklenen özellikle birlikte; sohbetler sekmesinde, konuşmalarınızda veya kişi listenizde durum paylaşımı yapan kullanıcıların profil fotoğraflarında Instagram’da olduğu gibi yeşil bir çerçeve yer alacak. Yine benzer bir şekilde kişilerinizin profil resmine tıklayarak durumlarını görüntüleyebileceksiniz.

Şirketin bünyesine ekleyeceği bu özellikle durumların çok fazla kullanıcı tarafından görüntülenmesini amaçladığı kesin. Ancak bu konuda Instagram ile yarışabilir mi gerçekten bilemiyoruz. Sonuç olarak birçoğumuzun WhatsApp’ı sevdiklerimizle sohbet etmek için kullandığı bir gerçek. Platformun getirdiği bazı yenilikler oldukça hoş olsa da gerçekten durum özelliği konusunda pek çok kullanıcı aynı fikirde olmayacaktır. Bakalım, belki de ilerleyen günlerde tüm kişi listemizin durum paylaşımı yaptığını görürüz.