WhatsApp'ın durum sayfası üzerinde değişiklik yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Geliştirme aşamasındaki yeni bir tasarım, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Peki WhatsApp'ın yenilenen durum sayfası nasıl görünüyor?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir tasarım değişikliği geleceği ortaya çıktı. 2.24.4.23 kodlu Android beta sürümde tespit edilen bu yeni değişiklik, uygulamanın durum bölümünün değişeceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcıların paylaştıkları durumlar, artık daha büyük bir alanda gösterilecek.

WhatsApp'ın mevcut durum sayfası, kullanıcının ismini ve küçük bir yuvarlak içine alınmış durumun ön izlemesini sunuyor. İşte geliştirilmekte olan yeni tasarım, bunun yakında değişeceğini gösteriyor. Yeni durum sayfası, artık dikdörtgen şekle sahip olacak ve nispeten büyük bir ön izleme görünümü sağlayacak.

WhatsApp'ın yeni Durumlar tasarımı böyle görünecek:

Geliştirme aşamasındaki yeni tasarımla kullanıcılar, artık daha başka bir şekilde durum eklemesi yapacaklar. Eskiden profil resmi üzerine dokunan kullanıcı, yeni tasarım kullanıma sunulduğu zaman kendisi için ayrılan dikdörtgenin üzerine dokunacak. Daha sonra da paylaşım yapacak.

WhatsApp, yeniden tasarlanan durum sayfasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni tasarımın ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak WhatsApp, son dönemlerde arayüz çalışmalarını hızlandırdı. Yani yenilenen durum sayfası için çok fazla beklemeyebiliriz.