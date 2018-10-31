WhatsApp, Durum Sekmesinde Reklam Gösterileceğini Doğruladı

Markette bulunan çoğu uygulama gibi WhatsApp da artık reklam göstermeye başlayacak.

Mobil platformda uygulama geliştiricileri para kazanabilmek için ürettikleri uygulamaları sürekli reklamlarla doldurmakta. Kullanıcılar ise bu durumdan aşırı derecede rahatsız olmakta. WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

Bugün, ortaya atılan yeni iddialardan sonra, WhatsApp’ın Başkan Yardımcısı Chris Daniels, Whatsapp kullanırken sol alt tarafta bulunan durum sekmesinde belirecek reklamların yakında uygulamaya geçeceğini doğruladı. Öyle ki WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton; Mark Zuckerberg’in WhatsApp'i satın almasından itibaren amacının WhatsApp’e reklam yerleştirmek olduğunu belirtmişti.

Son istatistiklere göre WhatsApp'in günlük en az 450 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu düşünülünce, reklam yerleşiminden oldukça büyük miktarlarda para kazanılacağı bariz ortada. Facebook hala WhatsApp'in uçtan uca şifreleme sisteminin üstünde durduğundan, uygulamanın doğrudan herhangi bir veri toplamayacağını belirtmekte. Ancak, Facebook’un reklamları kendi platformundan çekeceğini düşünmekteyiz. Bu da Facebook’un kişilere özel reklamlar sunmak için mümkün olduğunca Facebook veri profillerini ve kayıtlı telefon numaralarını eşleştirebileceğini düşündürmekte.

Reklam sisteminin kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi bulunmamakta. Elde edilen bilgiler ışığında güncellemenin, ilk olarak iOS platformuna daha sonra ise Android platformuna geleceği bilinmekte.