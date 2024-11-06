WhatsApp'a gelecek olan yeni bir özellik, uygulamadaki görselleri internet üzerinden aramanıza olanak tanıyacak.

WhatsApp, yeni beta sürümünde kullanıcıların aldıkları bir görüntüyü Google üzerinden arama yapabilecekleri yeni bir özellik sunuyor.

Uygulamaya gelecek olan yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları kendilerine gönderilen görüntüleri internette arayabilecek ve daha önce başka web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında yer alıp almadığını öğrenebilecek. Özellik daha çok bilgi doğrulama ve görüntülerin ana kaynağını bulmak adına oldukça önemli.

Yeni görsel arama özelliği test ediliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni görsel arama özelliği WhatsApp’ın 2.24.23.13 sürümünde kullanıma sunulmuş durumda ve şu anda beta programında yer alan kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, bir görüntüyü açtıktan sonra ekranın üst kısmındaki üç noktalı menüye dokunarak seçeneklere ulaşabilecek. Bu menüde "Web'de ara" seçeneğini seçtiklerinde görüntü doğrudan Google Görsel Arama’ya yönlendirilecek. WhatsApp bu işlem sırasında görüntünün Google veya Meta dışında herhangi bir üçüncü parti uygulama veya programla paylaşılmayacağını belirtiyor.

WhatsApp'ın belirttiğine göre bu yeni özellik sunucu üzerinden etkinleştirilecek bu nedenle bazı kullanıcılar en güncel sürümü kullanmalarına rağmen bu özelliği henüz göremeyebilirler. Özelliğin zamanla tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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