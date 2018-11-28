WhatsApp'ın grup görüntülü ve sesli görüşme başlatma kısayolu iOS Beta sürümünün ardından şimdi de Android Beta'ya geliyor.

Geçtiğimiz günlerde iOS Beta sürümünü güncelleyerek grup görüntülü ve sesli görüşmeler için bir kısayol tuşu ekleyen WhatsApp, şimdi de Google Play Beta Programı aracılığı ile yayınladığı güncelleme sayesinde Android Beta sürümüne aynı özelliği getiriyor.

Söz konusu kısayol sayesinde herhangi bir grup sohbet penceresini açtığınızda pencerinin sol üst kısmında bir görüşme ikonu göreceksiniz. Bu ikona dokunduğunuzda ise karşınıza rehberinizde kayıtlı olan grup üyelerinin bulunduğu bir kişi listesi açılacak.

Açılan kişi listesinden maksimum üç kişiyi seçtikten sonra listenin üstünde bulunan sesli görüşme ya da görüntülü görüşme ikonlarından birine dokunacaksınız. Böylece seçtiğiniz kişilerle grup sohbet başlatmış olacaksınız.

Grup görüşme kısayolu özelliği WhatsApp Beta kodlarının içinde yer alıyor olsa da henüz erişime açılmış durumda değil. Bu nedenle WhatsApp Beta’yı güncellediğiniz halde kısayol butonunu görmüyorsanız ‘paniklemenize’ gerek yok.