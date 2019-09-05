WhatsApp'ın yaklaşık iki ay önce ortaya çıkan yeni özelliği, WhatsApp'ın yeni iOS beta sürümünde kullanıcılara sunuldu. WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcıların kendilerine gönderilen ses dosyalarını ve sesli mesajları, bildirim penceresi üzerinden dinleyebilmesine yarıyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. WhatsApp'ın şimdilik iOS sürümü için geliştirdiği yaklaşık ve iki ay önce ortaya çıkan yeni bir özellik, beta kullanıcılarına sunulmaya başlamış durumda.

Şimdilik iOS sürümü için geliştirilen bu özellik, kullanıcıların bildirim menüsünden kendilerine gönderilen sesli mesajları dinleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca özellik, sesli mesajlarda olduğu gibi gönderilen ses dosyalarını da bildirim kartı üzerinden oynatabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sesli mesajları veya ses dosyalarını, uygulamayı açmak zorunda kalmadan dinleyebilecekler.

Kullanıcıların bu özelliği deneyimleyebilmeleri için WhatsApp beta sürümlerinin "2.19.91.1" olması gerekiyor. Ancak bu sürüme sahip olsanız bile WhatsApp, özelliğin sadece bir kısmını test ettiriyor. Buna göre telefon numarasının son hanesi "tek sayı" olan bir kullanıcı, uygulamanın sesli mesaj özelliğini test edebiliyorken, telefon numarasının son hanesi "çift sayı" olan kullanıcılarsa gönderilen ses dosyalarını deneyimleme imkanı buluyorlar.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin yarım kalan bir noktası da bulunuyor. Bu da, kullanıcıların bu tarz mesajlara sadece metin mesajı olarak cevap verebiliyor olması. Özellikle iOS işletim sisteminin sınırlamaları nedeniyle kullanıcılar, kendilerine gönderilen sesli mesaj veya ses dosyalarına yanıt vermek istediklerinde, yine bildirimler üzerinden yanıt veremiyorlar. Ayrıca bu tarz mesajların okundu bilgisiyse, uygulamaya giriş yaptıktan sonra gönderiliyor.

Özelliğin tüm iOS kullanıcıları için ne zaman hizmete sunulacağı bilinmiyor. Ancak beta testlerde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda, özelliğin kullanıcılara sunulması için çok da uzun bir sürenin olmadığı söylenebilir.