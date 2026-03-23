WhatsApp, Dil Bariyerini Ortadan Kaldıracak: Mesajlar Otomatik Çevrilecek!

WhatsApp, iPhone'larda farklı dillerdeki mesajları otomatik olarak çevirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platofrmu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikleri platforma getiriyordu. Şimdi ise farklı dilleri konuşan kullanıcılar arasındaki dil bariyerlerini ortadan kaldırabilecek harika bir özellik ortaya çıktı.

İlk olarak WABetaInfo tarafından fark edilen bu özellik, iPhone’lardaki WhatsApp uygulamasına otomatik çeviri getirecek. Böylece farklı dilden biriyle konuşurken onu anlamama gibi bir durum ortaya çıkmayacak.

Mesajlar otomatik olarak seçtiğiniz dile çevrilecek

kea

Yukarıdaki ekran görüntülerinden özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Özelliği aktifleştirdikten sonra kullanıcılar, mesajların hangi dilden hangi dile çevrileceğini seçebilecekler. Bunun ardından farklı dildeki mesajlar artık otomatik olarak seçtiğiniz dile çevrilecek.

iOS uygulamasında görülen bu özellik, şu anda geliştirilme aşamasında ve test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda maalesef bir bilgimiz yok. Bilgi geldiğinde sizlere aktaracağız. Şimdiden WhatsApp’ın sunduğu en iyi özelliklerden biri olacağını söylememiz mümkün.

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

