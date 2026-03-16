Artık WhatsApp Hesabı Olmayanlarla WhatsApp'tan Konuşabileceksiniz

WhatsApp, Android ve iOS için geliştirdiği yeni Misafir Sohbetleri özelliğiyle WhatsApp hesabı olmayan kişilerle de sohbet edilebilmesini sağlayacak. Davet bağlantısı üzerinden çalışan sistem, uçtan uca şifreleme sunarken bazı özellikleri ise bilinçli olarak kısıtlı tutacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini değiştirebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Misafir Sohbetleri olarak adlandırılan bu özellik sayesinde artık WhatsApp hesabı olmayan kişilerle bile WhatsApp'ta sohbet başlatmak mümkün olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulacak. Amaç ise oldukça basit: WhatsApp kullanmayan biriyle iletişim kurmak istediğinizde onun uygulamayı indirmesini ve hesap açmasını beklemek zorunda kalmamak.

WhatsApp hesabı olmayan kişilerle sohbet etmenin yolu açılıyor

Yeni sistem oldukça pratik bir mantıkla çalışacak. WhatsApp kullanıcısı olan kişi, uygulama üzerinden özel bir davet bağlantısı oluşturacak ve bunu karşı tarafa gönderecek.

Bağlantıyı açan kişi ise WhatsApp hesabı olmasa bile internet tarayıcısı üzerinden sohbet ekranına erişebilecek. Böylece uygulamayı indirmeden veya hesap oluşturmadan kısa süreli mesajlaşma mümkün olacak. Özellikle iş iletişimi, müşteri destekleri veya tek seferlik konuşmalar için oldukça kullanışlı olabilir.

Özellik geliyor ama bazı şeylerden feragat etmeniz gerekecek

Tabii ki WhatsApp, güvenlik ve istenmeyen mesaj riskini azaltmak için misafir sohbetlerini bazı sınırlamalarla sunmayı planlıyor. Yani bu sistem, WhatsApp’ın tüm özelliklerini birebir sunmayacak.

  • Sadece bire bir mesajlaşma yapılabilecek
  • Grup sohbetleri desteklenmeyecek
  • Sesli ve görüntülü arama olmayacak
  • Fotoğraf, video veya hareketli görsel (GIF) gönderimi mümkün olmayacak
  • Mesajlar yine uçtan uca şifreleme ile korunacak

Bu sınırlamalar sayesinde WhatsApp’ın hem güvenliği koruması hem de platformun istenmeyen mesajlarla dolmasının önüne geçmesi hedefleniyor.

WhatsApp'a Gelecek Ücretli Aboneliğin Detayları Ortaya Çıktı: Hangi Özellikleri İçerecek? WhatsApp'a Gelecek Ücretli Aboneliğin Detayları Ortaya Çıktı: Hangi Özellikleri İçerecek?
’’Bunları Keşke Daha Önce Bilseydim’’ Diyeceğiniz, Gizli Kalmış 10 WhatsApp Özelliği ’’Bunları Keşke Daha Önce Bilseydim’’ Diyeceğiniz, Gizli Kalmış 10 WhatsApp Özelliği
