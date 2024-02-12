WhatsApp'ın sohbet kilitleme özelliğini telefonunuz dışındaki cihazlara da getireceği ortaya çıktı. Yani artık telefonunuzdan bir sohbeti kilitlediğinizde otomatik olarak hesabınıza bağlı cihazlarda da aynı şey yapılacak.

Birçoğumuz WhatsApp’ı yalnızca telefonda değil, bilgisayar gibi diğer platformlardan da kullanıyoruz. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise şirketin bu konuda güvenlik açısından sevindirici bir hamle yapacağını ortaya koyuyor.

Android ve iOS’teki WhatsApp kullanıcıları hâlihazırda sohbet kilitleme özelliğine sahip. Bu özellik, istediğiniz bir sohbeti Face ID, gizli kod, parmak izi gibi yöntemlerle kilitlemenizi sağlıyordu. Ancak telefondan WhatsApp Web gibi farklı versiyonlar üzerinden girdiğimizde sohbetlerin hâlen açık olduğunu görüyorduk. Bu da gizlilik konusunda pek hoşa gitmeyen bir durumdu.

Telefonda kilitlediğiniz bir sohbet, otomatik olarak ikinci cihazınızda da kilitlenecek

WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özellik, bu sorunu ortadan kaldıracak. Ekran görüntüsüne baktığımızda, telefondan bir sohbetin kilitlendiğinde otomatik olarak bilgisayar, tablet veya web gibi diğer cihaz ve sürümlerde de kilitleneceğini görüyoruz. WhatsApp bununla ilgili bildirimde şu ifadeleri kullanıyor: “Bu sohbeti bağlı diğer cihazınızda da kilitledik. Açmak için gizli kodu kullanın.”

Yeni güvenlik özelliği, Android sürümün betasında keşfedildi ve şu anda geliştirilme aşamasında. Yani henüz kullanıma sunulmadı. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz ancak yakında hem Android hem de iOS için geleceğini tahmin edebiliriz.

Bunun dışında WABetaInfo’ya göre WhatsApp’ın “kullanıcı adı” özelliği üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Bu özellik, çıktığında numaranızı paylaşmadan kullanıcı adıyla insanlarla konuşmanıza olanak tanıyacak. Özelliğin detayları için birkaç gün önceki haberimize göz atabilirsiniz: