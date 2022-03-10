WhatsApp'ın kullanıma sunulan son Android beta sürümünde yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, kaybolan mesajlar modu açık olan sohbetlerdeki bazı mesajların otomatik olarak silinmesini engelliyor. Böylece tüm mesajlar silinse dahi istediğiniz mesaj sohbette saklanmaya devam ediyor. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WhatsApp'ın 2.22.7.4 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, bir süredir kullanılmakta olan kaybolan mesaj özelliğine önemli bir yenilik getiriyor. WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, kullanıcıların işine gerçekten yarayacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın bir süredir kullanımda olan kaybolan mesajlar özelliği, bir sohbetteki ya da bir gruptaki mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Ancak bu süreçte tüm mesajlar silindiğinden önemli, saklanmasını isteyebileceğiniz mesajlara da veda etmiş oluyorsunuz. 2.22.7.4 kodlu Android beta sürümde keşfedilen yeni özellik ise tam da bu duruma parmak basıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde kaybolan mesajlar modu açıkken bile bazı mesajları saklayabilecekler.

Kullanıcılara mesajın silinip silinmeyeceği sorulacak

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar, kaybolan mesajlar modu açık olan bir sohbete girip bir mesaja basılı tuttuklarında, yeni bir açılabilir menüyle karşılaşacaklar. Bu açılabilir menüde de söz konusu mesajın kalıcı olarak saklanmasını sağlayabileceğiniz bir seçenek yer alacak. Ancak fikrinizi değiştirirseniz, yine o mesaja basılı tutarak mesajın süresi geldiğinde silinmesini sağlayabileceksiniz.

WhatsApp, 2.22.7.4 kodlu Android beta sürümde keşfedilen yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca bu özellik hala geliştirme aşamasında. Bu yüzden özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağını söylemek için oldukça erken. Ancak bu özelliğin kullanıcılar için önemli olduğu aşikar ve bu da özelliğin yakın zamanda kullanılabilir olacağını düşündürüyor.