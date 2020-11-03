WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni depolama yöneticisi, bu hafta içinde kullanıcıların hizmetine sunulacak. Yeni depolama yöneticisi ile birlikte kullanıcılar, WhatsApp'tan gelen içerikler üzerinde daha fazla hakimiyet kurabilecekler.

Facebook'un sahip olduğu dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, bir süredir yeni bir depolama yöneticisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Yapılan son açıklamalara göre WhatsApp, yeni depolama yöneticisini bu hafta içerisindeki tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Bu sayede WhatsApp, kullanıcılarının telefonları üzerindeki hakimiyetini biraz daha artırmış olacak.

WhatsApp'ın mevcut depolama yöneticisi, tüm sohbetleri kapladıkları boyutlara göre sıralıyor. Kullanıcılar, bir sohbetin detaylarına ulaştıklarında da GIF dosyalarını, metin mesajlarını, görüntüleri ve diğer her şeyi kategoriler halinde görüntülüyorlar. Aslına bakacak olursak bu depolama yöneticisi, yeterince kullanışlıydı. Ancak aynı kategori altında bulunan tüm içeriklerin silinmesi, kullanıcıların işini zorlaştıran bir husustu. İşte yenilenen depolama yöneticisinde böyle bir şey olmayacak.

WhatsApp'ın yeni depolama yönetici aracı işte böyle görünüyor

WhatsApp'ın yeni depolama aracı, eskisine kıyasla daha kullanışlı olacak. Kullanıcılar yeni depolama yöneticisinde, sohbetlerindeki tüm içeriklerin küçük hallerini görecekler. Bu sayede o sohbet içerisindeki içerikler, seçilerek silinebilecek. Ayrıca yeni depolama yöneticisi, birden çok kez gönderilen içerikleri gruplandıracak, 5 MB'den daha fazla yer kaplayan içerikleri ayrı bir menü altında listeleyebilecek. Bu sayede içeriklerin temizlenmesi daha kolay olacak.

WhatsApp yöneticileri, yeni depolama yöneticisiyle ilgili net bir tarih vermediler. Ancak önümüzdeki saatler itibarıyla bu özelliğin kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.

İşte WhatsApp'ın yeni depolama yöneticisi için hazırlanan tanıtım videosu