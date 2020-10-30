Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından aktarılan bilgiye göre WhatsApp, günde 100 milyar mesaj trafiğine ulaşmış durumda. Uygulamanın kullanıcı sayısı ise 2 milyarı aştı.

WhatsApp, yaklaşık 10 yıllık tarihinin neredeyse tamamında en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmayı başardı. An itibarıyla kullanıcı sayısı 2 milyarı aşmış olan WhatsApp, yıllardır ‘dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması’ unvanını taşımaya devam ediyor.

Dün gece gerçekleştirilen Facebook’un üç aylık mali durum toplantısında söz alan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kullanıcı sayısı ve aktif kullanım açısından rakiplerinin yanına bile yaklaşamadığı WhatsApp’ta günde yaklaşık 100 milyar mesaj gönderildiğini bildirdi.

Aslına bakacak olursak WhatsApp’ın Facebook Messenger, iMessage, WeChat gibi güçlü rakipleri de bulunuyor. Hatta Çin merkezli bir uygulama olan WeChat’in kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmış durumda. Buna rağmen WeChat, günlük mesajlaşma hacminde WhatsApp’ın epey gerisinde kalıyor.

Dönemin WhatsApp CEO’su olan Jan Koum, 2014 yılında yaptığı açıklamada WhatsApp’ta günde yaklaşık 50 milyar mesaj gönderildiğini belirtmişti. WhatsApp’ın o zamanlar 500 milyondan az, bugün ise 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu düşünürsek WhatsApp’ın kullanıcı sayısına kıyasla kullanım ortalamasının düşüş gösterdiğini ifade edebiliriz. Elbetteki bu düşüş, WhatsApp’ın dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olduğu gerçeğini değiştirmiyor.