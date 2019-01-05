Whirlpool ve Google arasında yapılan çalışma sonucu, Whirlpool tarafından üretilmiş akıllı çamaşır ve kurutma makineleri yakın zamanda Google'ın giyilebilir teknolojiler için geliştirdiği Wear OS ile çalıştırılıp kontrol edilebilecek.

Whirlpool'un Laundry ismini verdiği mobil uygulamanın, 7-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2019'da güncelleneceği duyruldu. Uygulamaya gelecek güncelleme ile 'Stain Guide' diye isimlendirilen leke kılavuzu özelliği, kişiselleştirilmiş temizlik programları ve uzaktan erişim özellikleri kullanılabilir hale gelecek. Bu güncelleme sayesinde Whirlpool çamaşır ve kurutma makineleri, Google Wear OS kullanan cihazlar ile kontrol edilebilecek.

Leke kılavuzu adı verilen özellik ile farklı kumaş türlerine ve leke çeşitlerine göre farklı yıkama programları, kullanıcıya önerilecek. Görev yöneticisi adı verilen bir diğer özellik sayesinde, çamaşır ve kurutma makinesi için aile içi görev paylaşımı da kolaylıkla yapılabilecek. Yani çamaşır yıkama ve kurutma işlerini, o hafta kimin yapması gerektiği otomatik olarak belirlenebilecek.

Whirlpool, aynı zamanda 2019'da Alexa ve Google Sesli Asistan yardımıyla, sesli komutların da kullanılabileceğini açıkladı. Fakat bu özelliğin hangi güncelleme ile hangi tarihte geleceği henüz açıklanmadı.

Google OS ile Whirlpool çamaşır ve kurutma makinelerinin kontrol edilebilmesi, giyilebilir teknolojilerin gelişimini yeniden yönlendirebilir. Ayrıca Whirlpool'un Google Wear OS'tan sonraki hedefinin Apple Watch olduğu açıklandı.