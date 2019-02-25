‘Wi-Fi 6’ Teknolojisi Nedir, Hangi Cihazlarda Bulunacak?

Kablosuz bağlantı teknolojileri açısından önemli gelişmeler yaşanıyor. Üreticiler 5G teknolojisine sahip ilk cihazları piyasaya sürerlerken, kablosuz veri aktarım hızları hücresel akış dışında da artış yaşıyor. Geçtiğimiz yıl yeniden adlandırılan Wi-Fi teknolojilerinin 6. nesli de hayatımıza girmeye başladı.

Hücresel veri transferinde evimizdeki, iş yerimizdeki internet bağlantılarından daha yüksek hızlar sunacak 5G standartları, artık akıllı telefonlarda yerini almaya başladı. Samsung ve Huawei gibi devlerin yeni cihazlarında 5G destekli modemler yongalardaki yerini aldı.

5G, baz istasyonları aracılığıyla uydulardan aldığımız hücresel veri transferinde 5. nesli temsil ederken, diğer yaygın kablosuz ağların standartlarını belirleyen Wi-Fi teknolojisi de büyük gelişmeler kaydediyor. Ekim 2018’de yeniden isimlendirilen Wi-Fi teknolojileri, artık “Wi-Fi 802.11ac” gibi karmaşık isimler yerine “Wi-Fi 1, 2, 3…” şeklinde isimlendiriliyor. Şu anda standart ve yaygın olarak kullanılan teknoloji ise Wi-Fi 5 olarak biliniyor.

Tabletler, telefonlar, dizüstüleri ve modemlerde bulunacak yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi ise Wi-Fi 6 olarak adlandırılıyor. Yeni isimlendirme, artık 20 yıl öncesine göre çok çok daha yaygın olan Wi-Fi ağlarının daha kolay tanınmasını sağlıyor. Karmaşık harfler yerine tek rakamla, hangi cihazların daha hızlı bağlantı imkanı sunduğunu anlamak kolaylaşıyor.

2019 model bazı akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve modemlerle hayatımıza girecek olan Wi-Fi 6, önceki versiyona göre tabii ki daha hızlı bağlantı vadediyor. Bunun yanı sıra toplu mekanlarda, yani çok sayıda cihazın bağlandığı ağlardaki performans düşüklüğünü ortadan kaldırıyor. (Havaalanları, stadyumlar, meydanlar örnek verilebilir.)

Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisine sahip cihazlar, güç verimliliği konusunda da öncekilere kıyasla daha üstünler. Zira eğer Wi-Fi 6 teknolojisine sahip bir akıllı telefonda internete bağlı değilseniz, cihazınız çok çok daha az enerji tüketiyor. Wi-Fi 6, maksimum 9,6 Gbps hız limitine sahip. Bu limit Wi-Fi 5’de ise 3,5 GHz dolaylarındaydı. Elbette burada bahsedilen maksimum değerler, yaygın şekilde görülen hızlar her zaman daha düşük oluyor.

Peki bu isimleri kim veriyor? Bir cihazın Wi-Fi 6 destekli olduğunu nasıl anlarız?

1999 yılında kurulan Wi-Fi Alliance (Wi-Fi İttifaki) isimli organizasyon, kablosuz ağ standartlarındaki karmaşayı ortadan kaldırma ve bu teknolojileri yaygınlaştırma görevini üstlendi.

Organizasyon, her yeni nesil teknolojiye isim verirken, uzmanlarla birlikte bu teknolojilere ait kurumsal standartlar getirdi. Tıpkı TSE logosu gibi bir standart belirtisi olan Wi-Fi teknolojisinin logoları, 2000’li yılların başından itbaren cihazların ve ambalajlarının üzerinde de yer almaya başladı. 2018’de yeniden düzenlenen isimleriyle daha anlaşılır hale gelen isimlendirmeler, yeni logolarıyla ön plana çıkıyor.

Bu logoyu gördüğünüz, göreceğiniz her ürün ve cihaz, Wi-Fi 6 teknolojisine resmi olarak sahiptir.

Wi-Fi 6, hangi cihazlarda bulunacak?

Wi-Fi teknolojisinde yaygın olarak 2,4 GHz ve 5,0 GHz olmak üzere iki farklı bağlantı frekansı bulunur. 5,0 GHz standardı çok sayıda cihazın bağlandığı durumlarda daha yüksek verim sunarken, 2,4 GHz frekansındaki bağlantı özellikle ev ortamı için daha uygundur.

Eğer evinizde VDSL ya da fiber bağlantı varsa, modeminizin ayarları yapılmış durumdaysa MODEMADI - 5 GHz isminde bir bağlantı noktası daha görebilirsiniz. Eğer çok sayıda cihaz bağlı değilse, bu bağlantı frekansının size 2,4 GHz’lik standarttan farkını ayırt edemezsiniz. Nitekim amacı çok sayıda cihaz bağlandığı durumlarda bağlantı hızını düşürmemektir.

Wi-Fi 6 teknolojisi de 2,4 ve 5 GHz’lik standartlara sahip olacak, ancak çok daha hızlı ve daha geniş kapsama alanına sahip bağlantı imkanı sunacak.

Şu anda Samsungun Exynos 9820 yongasının bulunduğu cihazlar (Galaxy S10 ailesi ve yaz aylarında göreceğimiz Note10), Snapdragon 855 yongasının bulunduğu cihazlarda Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. Nitekim bu desteğin pratikte karşılık bulması için bağlandığınız modemin de Wi-Fi desteği sunması gerekiyor. 2019 boyunca, Huawei P30, OnePlus 7, Sony Xperia 1, yeni iPhone modellerinde Wi-Fi 6 standardı bulunacak.

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