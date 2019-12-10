Microsoft, Windows 10 Mobile için bugün son güncellemesini yayınlıyor. Bundan sonra zaten çok az sayıda olan Windows 10 Mobile kullanıcıları, herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bilgisayar sektörüne sunduğu Windows işletim sistemini akıllı telefon sektörü için de sunmak istedi. Ancak geçen yıllar içerisinde şirket, istediği başarıyı elde edemedi. Bu durumun elbette pek çok nedeni vardı ancak Microsoft, bu süreci daha fazla uzatmak istemedi ve Windows 10 Mobile'a son noktayı koydu. Windows 10 Mobile, bugün son kez bir güvenlik güncellemesi alacak.

Microsoft'un Windows Mobile konusunda başarısız olmasının en büyük nedeni iOS ve Android platformları ile rekabet edememesi oldu. Teknoloji devi, kullanıcılara sunduğu özelliklerle beklenen etkiyi gösteremedi. Hatta Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Windows Mobile'ın şirketin en büyük hatası olduğunu düşünüyor. Ancak öyle ya da böyle Microsoft, akıllı telefon sektöründe çalkantılı bir süreç geçirdi ve artık bu sürecin sonuna gelindi.

Windows 10 Mobile, bugün son kez güncellenecek

Windows 10'un 1709 kodlu mobil sürümü için yayınlanan son güncelleme, kullanıcıları son kez güvenlik açıklarına karşı koruyacak. Aslına bakacak olursak bu durum, tüketiciler için çok da bir şey ifade etmiyor çünkü bu işletim sisteminin kullanıldığı cihaz sayısı, yok denecek kadar az. Özellikle de bu platform için geliştirilen uygulamaların yetersiz kalışı, tüketicileri Microsoft'tan ciddi anlamda uzaklaştırdı.

Microsoft yetkilileri, bugüne dek pek çok açıklama yaptılar ve yaptıkları açıklamalarda, özellikle de Android işletim sistemi için geliştirilmiş olan uygulamaların platforma taşınması gerektiğini belirttiler. Ancak geliştirici sayısındaki yetersizlik, bu platformun istenilen seviyeye gelinememesine neden oldu. Bu durum, Windows Mobile'ı ciddi anlamda başarısızlığa itti.

Yayınlanan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, son kez Windows 10 Mobile işletim sistemlerini güncelleyecekler. Ardından da Microsoft, bu platform için herhangi bir güncelleme sunmayacak. Yani bu işletim sistemini kullanan cihazlar, kendi kaderlerine terk edilmiş olacak. Fakat az önce belirtmiş olduğumuz gibi bu durum, tüketicileri çok da etkilemeyecek çünkü bu işletim sisteminin kullanıldığı cihaz sayısı yok denecek kadar az.