Microsoft, Windows 11’in yeni Başlat menüsü sürecinde gündeme gelen ancak kullanılmayan beş farklı konsept tasarımı paylaştı.

Microsoft, Windows 11 için hazırladığı yeni Başlat menüsünü duyurmadan önce birçok farklı tasarım üzerinde çalıştı. Şirket bu kez de yeni Başlat menüsü tasarımının yapım sürecinde gündeme gelen ancak daha sonra rafa kaldırılan tasarımları paylaştı.

Windows 11’in mevcut Başlat menüsüne kıyasla daha geniş ve özelleştirilebilir yeni sürümü, bu ay test kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Yeni tasarımda istenmeyen dosya ve uygulama önerilerini kapatmak da mümkün hâle geldi. Microsoft ise yeni tasarımın geliştirme sürecinde beş farklı konsept üzerinde çalıştığını açıkladı.

Başlat menüsü için hazırlanan yeni tasarımlar ortaya çıktı

Paylaşılan konseptler arasında, araç benzeri bileşenlerin yer aldığı, Teams toplantılarından YouTube videolarına kadar birçok öğeyi gösteren “Sizin İçin” bölümü bulunan bir tasarım da yer alıyor. Başka bir prototipte ise bu bölüm yana alınmış, uygulamalar kategorilere ayrılmış durumda. Ekranı dikey olarak tamamen kaplayan ve kaydırma hareketiyle erişim sağlayan bir tasarımın da denenmiş olduğu görülüyor. Hatta Android telefonlara doğrudan erişim sağlayan özel bölümler içeren bir açılış sayfası taslağı da seçenekler arasında yer alıyor.

1- Microsoft, Başlat menüsüne yan tarafa konumlanan bir “Sizin İçin” bölümü eklemeyi denedi

2- İkinci tasarımda büyük ölçüde uygulama kategorilerine odaklanılmış

3- Ekranın neredeyse tamamını dikey olarak kaplayan bir tasarım denenmiş

4- Çok daha yuvarlak hatlara sahip olan bu tasarımda ise “Sizin İçin” adında ayrı bir bölümü mevcut

Microsoft tasarım ekibi ise bu fikirlerin 300’den fazla kullanıcıyla test edildiğini, göz takibi analizleri ve geri bildirimlerle karar sürecinin şekillendiğini açıkladı. Yeni tasarımda kullanıcıların alışkanlıklarına sadık kalınarak görünürlük, hız ve kişiselleştirme ön planda tutulduğunu belirtti. Telefon eşleştirme panelinin Başlat menüsüne entegre edilmesinin de dikkat çeken bir yenilik olarak öne çıktığını paylaştı.

Yeni Başlat menüsü ise önce Windows Insider kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Tüm kullanıcılara ulaşması ise önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.