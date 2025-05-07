Google'ın Android 16 ile ilgili bir yeni özelliği daha ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Google, Android 16 ile küçük ekranlı telefonlara yeni bir görev çubuğu getirmek için çalışıyor. Henüz erken aşamada olan özellik, işlevselliği artıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android 16 için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz erken aşamada olduğu anlaşılan bu özellik, Android telefonların tıpkı bilgisayarlardaki gibi bir görev çubuğuna kavuşmalarını sağlayacak. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışacak? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Aslına bakacak olursak görev çubuğu, Android telefonlar için tamamen yeni değil. Google, Android 12L sürümü ile tabletler ve katlanabilir ekranlı telefonlara bir görev çubuğu getirdi. Ekranın altına yerleştirilen bu çubuk uygulamalara hızlıca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bu çubuğu kalıcı veya geçici olarak ayarlayabiliyorlar. İşte Android 16, bu işlevsel özelliğin kapsamını küçük ekranlı telefonlara genişletecek gibi görünüyor.

Android 16'daki görev çubuğu böyle görünebilir

Android Authority tarafından tespit edilen yeni görev çubuğu, ne yazık ki şimdilik işlevsel değil. Yapılan incelemelerde bu özelliğin kararlı durumda olmadığı bazen uygulamalar arası geçiş yapmaya izin vermediği ifade ediliyor. Ayrıca 5x5 ekran düzeninde optimizasyon sorunları yaşandığı da ifade ediliyor. Ancak Google'ın çalışmalara devam ediyor olması, görev çubuğunun Android 16'ya yetişebileceğini düşündürüyor.

Google, 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde I/O etkinliklerini gerçekleştirecek. Ve bu etkinlik, tahmin edebileceğiniz üzere Android 16'ya ev sahipliği yapacak. Bakalım yapılacak açıklamalar, tüketicilerin Android'e geçiş yapmalarını sağlayacak düzeyde olacak mı...