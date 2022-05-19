Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde masaüstüne mobil cihazlardaki gibi widgetlar getirecek yeni özelliğini test etmeye başladı. Bu kapsamda masaüstüne eklenen ilk widget arama çubuğu oldu.

Ekim 2021’de sürpriz bir şekilde yeni işletim sistemi Windows 11’i yayımlayan Microsoft, çok daha sade ve mobil odaklı bir anlayışa geçtiğini göstermişti. Windows 11 için vadedilen tüm özellikler henüz yavaş yavaş gelmeye devam ederken bugün, işletim sistemine gelecek özelliklerden bir yenisi kendisini gösterdi.

Microsoft, Insider kullanıcıları için yayımladığı son test sürümünde mobil cihazlardaki widgetlara benzer bir özelliğin Windows 11’de de test edildiğini gösterdi. Bu test kapsamında Windows 11 masaüstüne eklenen ilk araç, doğrudan internette arama yapılmasını sağlayacak bir arama çubuğu oldu.

Windows 11'e gelen arama çubuğu:

Microsoft, söz konusu aracı tanımlamak için herkesin alışık olduğu ‘widget’ terimini kullanmak yerine özelliği ‘hafif interaktif içerik’ olarak tanımladı. Yeni güncellemeyle otomatik olarak masaüstüne eklenen arama çubuğunun istendiği zaman masaüstüne sağ tıklayarak ‘Daha fazla seçenek göster’ ve ‘Aramayı göster’ seçeneklerine tıklanmasıyla kapatılabiliyor.

Microsoft’un yeni arama çubuğunun arkasındaki amaçlardan biriyse Microsoft Edge internet tarayıcısının kullanım oranını artırmak olarak görülüyor. Araçta hangi tarayıcıdan arama yapılacağına dair arama bulunmuyor. Bu da aracın sadece Microsoft Edge’i çalıştıracağını gösteriyor. Bu sayede pek çok kullanıcı, farkında olmadan tarayıcıyı açmak yerine doğrudan burada arama yaparak Edge’de daha fazla vakit geçirebilecek.

Microsoft, masaüstü widgetları ilk kez getirmiyor:

Windows Vista ile hayatımıza giren masaüstü widgetları, ya da Microsoft'un tanımlamasıyla 'Gadget'lar, Windows 7 ile de hayatımızda yer etmeye devam etmişti. Fakat Microsoft, bir süre sonra Gadget özelliğini ciddi derecede güvenlik açıkları nedeniyle işletim sistemlerinden kaldırmıştı.