Windows 11’in Reddit sayfasındaki kullanıcılar, Windows 11’de olması gereken ancak olmayan özellikleri sıraladı. Pek çok kullanıcı ise bu özelliklerin bir an önce eklenmesi gerektiğini savundu.

Yaklaşık 2 ay önce tanıtılan ve her gün hakkında yeni bilgiler ortaya çıkan Windows 11, şimdiden bazı kullanıcıların çok sevdiği, bazılarının ise nefret ettiği bir işletim sistemi oldu bile. Microsoft tarafından yayınlanan geliştirici sürümleri ve beta sürümleri ile kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 11’de bazı özelliklerin eksik olması ise kullanıcıların “isyan etmesine” sebep oldu.

Reddit’te Windows 11 forumunda paylaşılan bir gönderi ise kullanıcıların hislerine âdeta tercüman oluyor. Bir Reddit kullanıcısı tarafından başlıkta kullanıcı, Windows 11’de olmasını istediği özellikleri paylaştı ve diğer kullanıcılar da kendi fikirlerini de yazarak Windows 11’in eksiklerini gözler önüne serdi.

Kullanıcılara göre Windows 11’de olması gerekenler

“Koken-halliwell” isimli kullanıcı, aslında pek çok kullanıcının işine yarayan ve olması gereken özellikleri ve neden olması gerektiğini sıraladı. Bu özellikler ise;

Dosyaları başlat çubuğundaki uygulamaların üzerine sürükleyerek açma “Bunu kaldırırken ne düşündüklerini bilmiyorum. Şu anda iş için kullandığım bilgisayarımda Windows 11’e geçmeme sebebim bu .”

.” Başlat çubuğunu istediğimiz yere taşıma “Ben şahsen sağ tarafta kullanıyorum.”

Sadece başlat çubuğu dolduğunda etiketleri gizleme “Etkili çalışabilmem için dosyaları etiketlerini ve isimlerini görmem lazım. Ayrıca etiketleri görmek isteyen kullanıcılara uygun değil .”

.” Yeni ‘ Sistem Gereksinimlerinin ” kaldırılması “Windows 11 desteklemeyen laptopumdan Windows 11’in Windows 10’dan çok daha performanslı çalıştığını gördüm. Sırf Microsoft istiyor diye herkes yeni bir bilgisayar alamayabilir. ”

” kaldırılması “Windows 11 desteklemeyen laptopumdan Windows 11’in Windows 10’dan çalıştığını gördüm. Sırf Microsoft istiyor diye herkes yeni bir bilgisayar ” Başlat menüsündeki klasörler

Çalışan uygulamayı yeniden Shift+ tıklama ile açma

Uygulamaları gruplayabileceğimiz widgetlar gelmesi

Başlat çubuğuna açılabilir klasör sabitleme

Çevrimdışı hesap yaratma

Cortana’nın iyileştirilmesi

Varsayılan uygulamaları değiştirme

Daha gelişmiş bir görev yöneticisi

Daha fazla özelleştirme

Varsayılan uygulamaların daha kolay ayarlanması

Bunlar gibi daha birçok öneriyi paylaşan kullanıcılar, bu özelliklerin eklenmesi durumunda Windows 11’in gelmiş geçmiş en iyi Windows sürümü olabileceğini söyledi.

Windows 11 hâlâ tam çıkışını yapmadığı için bu özelliklerin bazıları tamamen kaldırılabilir bazıları ise geri eklenebilir. Pek çok Windows 11 kullanıcısı, Microsoft’un onları dikkate almasını istiyor.

Sizin Windows 11’de olmasını istediğiniz ya da beğenmediğiniz özellikler neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.