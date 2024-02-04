Geleceğe dönüş, bu içerik için en uygun kalıp olacaktır. Zira yılların eskitemediği Windows 7'ye daha modern bir bakış atıyoruz.

Kalbimizde yeri çok ayrı olan Windows 7 işletim sistemi, gerek widget’ları gerek ikonik başlangıç sesi, gerekse de o ikonik duvar kağıdıyla her gördüğümüzde bizi geçmişe götürüyor. Hatta bazı kullanıcıların inatla Windows 7’de kaldığını bile görmek zor değil.

Bunca anıyı birlikte yaşadığımız işletim sistemi, bugünlerde yerini, Copilot konuştuğumuz Windows 11’e bırakmış olsa da şüphesiz, kendisine duyduğumuz saygı sonsuz. Bunu tekrardan bizlere hatırlatmak isteyen bir kullanıcı da 2024 standartlarına uyacak şekilde Windows 7’yi yeniden yorumlamış.

Kurulum ekranından masaüstüne…

AR 4789’un paylaştığı videoda Windows 11’i anımsatan bir temayla birlikte oldukça akıcı bir Windows 7 deneyimi görüyoruz. Yumuşak geçişler hem pencereler kapatılırken hem de dosyalar açılırken kendini gösteriyor. Bu da kesintisiz deneyim hissini daha da kuvvetli hâle getiriyor.

Widget’ları normalde olduklarından daha tepkili ve ayarlanabilir şekilde görüyoruz. Örneğin hava durumu widget’ı küçülüp büyüyebiliyor. Saat ise Windows 11’in de havasına uyarak daha sade tasarlanmış. Sağ alta baktığımızda Copilot logosunu görmemiz de garip hissettirmiyor desek yalan olur.

Windows 7’nin ikonik Purble Place ve Solitaire gibi oyunları da es geçilmemiş. Son olarak güncellenmiş olan Paint ve Edge tarayıcımız da karşımıza çıkıyor. Fakat editörünüz olarak videoda Windows 7’ye götüren en büyük ve en tetikleyici detay, video sonundaki mavi ekran oldu diyebilirim. Fakat o bile akıcı olduğu için sorun yok.

Yorumlara baktığımızda insanların bu konsepti beğendiğini ve gerçeğe dönüşmesini istediklerini görüyoruz. Siz nasıl buldunuz?