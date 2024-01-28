Windows Yükleme Ekranı, 17 Yıl Sonra İlk Defa Değişiyor

Microsoft, Windows Yükleyici uygulamasını Windows Vista'dan bu yana ilk kez değiştiriyor. "İleri. İleri. İleri. Atla. İleri. Tamam.", şimdi "İlerle. İlerle. İlerle. Atla. İlerle. Tamam." oluyor.

Microsoft, Windows 11'in test edildiği yeni Insider önizleme kurulumunun 26040 versiyonunu paylaştı. Bu versiyonda küçük birkaç değişiklik olsa da en çok dikkat çeken nokta yenilenen yükleme ekranı oldu. Microsoft bu tasarımı "çok daha temiz ve modern" bulduğunu ifade ediyor.

Uzun yıllar ve 5 işletim sonra bir ilk

Windows yükleme ekranı en son 2007 yalında Windows Vista ile birlikte güncellenmişti. Vista'dan sonra Windows 7, Windows 8 ve 8.1, Windows 10 ve Windows 11 çıktı. Yani arayüzün güncellendiği iki versiyon arasında 5 farklı işletim sistemi gördük. Genellikle "İleri, ileri" diye geçilen bu ekranın değişimi esnasında yıllardır sorun çıkarmadan çalışan destek sistemlerinin aynı kalacağı belirtiliyor ancak görüntü daha derli toplu olacak. Ayrıca ilk yükleme ekranı ile daha sonraki yükleme ve güncellemeler de uyumlu bir görüntüye kavuşacak.

Yine de Windows'un yükleme ekranındaki tüm sorunları çözebildiğini söylemek kolay değil. Örneğin Windows 11 kurulumunda destek butonuna basarsanız verdiği linke, cihazınızı henüz kuramadığınız için ancak başka bir cihazdan bağlanabilirsiniz. En azından artık bazı akıllı telefon kameraları görüntülerden link okuyabiliyor da işimiz biraz daha kolay olabiliyor.

Windows 11 26040 kurulumdaki diğer önemli noktalar da belli oldu

Yeni kurulumla birlikte Windows'ta, telefonda aldığımız ekran görüntülerine bilgisayarlarımızdan anına erişebileceğiz. Ekran görüntüsünü aldığımız anda, kaydedilen görsel hakkında bilgiler Windows cihazımızda bir pop up bilgilendirme ekranıyla karşımıza çıkacak.

Microsoft ayrıca yapay zekâ destekli Ses Berraklaştırma özelliği ile yankı engelleme, gürültü bastırma hizmeti de sunacak. Ayrıca Windows LAPS ile otomatik hesap yönetimi de mümkün olacak. Seçilmiş cihazlarda da (Intel Core 14. Nesil HX-serisi mobil işlemcilere sahip cihazlar) USB 80Gbps desteği gelecek, USB ile saniyede 80 GB'a kada veri aktarılabilecek.