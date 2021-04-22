Insider programı için yeni bir güncelleme yayınlayan Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının Linux GUI uygulamalarına erişmesine destek sundu. Böylece geliştiriciler, Windows 10 içinden Linux uygulama ve araçlarına erişebiliyorlar.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni özelliklerini test ettiği bir geliştirici derlemesi olan Windows Insider Programı için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme ile birlikte Windows Insider Programı katılımcısı Windows 10 kullanıcıları, Linux araç ve uygulamalarını Windows'ta ek bir araç ya da işleme gerek duymaksızın deneyebilecekler.

Yeni Windows 10 Insider güncellemesi, kullanıcıların Linux GUI uygulamalarına erişmesine izin veriyor. Microsoft, Linux GUI uygulamaları için ilk önizleme sürümünü bugün itibarıyla yayınlıyor ve bu sayede geliştiriciler Linux uygulamaları oluşturmak ve test etmek için Windows'ta bulunan GUI düzenleyicileri, araçları ve uygulamalarını çalıştırabilecekler.

Linux uygulamaları Windows'ta çalıştırılırken GPU donanım hızlandırma kullanılabilecek

Aslına bakacak olursak Windows içinde GUI uygulamalarını çalıştırmak daha önce de mümkündü ancak bunun için üçüncü taraf bir X sunucusu kullanmak gerekiyordu. Microsoft'un resmi bir destek sunmasıyla birlikte yalnızca üçüncü parti araçlardan kurtulmak mümkün olmadı; aynı zamanda da uygulamaların ve araçların sorunsuz çalışması için bir GPU donanım hızlandırma özelliğine kavuşuldu.

Microsoft'un Linux GUI desteği ile birlikte geliştiriciler, hoparlör ve mikrofona da erişim sağlayabiliyor olacaklar. Bu sayede Linux geliştiricileri, video oynatıcı ve iletişim uygulamalarını Windows üzerinden test edebilecekler. İşin en önemli kısmı ise Windows kullanıcılarının tüm bunlar için bir X11 yönlendirmesi yapmadan ve X sunucusunu manuel olarak başlatmadan yapabilecek olması.

Windows Görev Yöneticisi'ne eko modu geliyor

Linux GUI desteği sayesinde Windows 10, bir Linux GUI uygulaması çalıştırmak istediğinizde Microsoft; bir Wayland, X sunucusu, ses sunucusu ve gerekli diğer her şeyi içeren yardımcı sistem dağıtımını otomatik olarak başlatıyor. Uygulamayı ya da Windows Alt Sistemi'ni (WSL) sonlandırdığınızda, yardımcı sistem dağıtımı da sona eriyor. Böylece standart Windows uygulamalarıyla Linux GUI uygulamalarını birlikte çalıştırmak müthiş derecede kolay hale geliyor.

Bu arada Windows 10'un son Insider güncellemesinde Görev Yöneticisi'ne bir "eko modu" özelliği geldiğini de belirtelim. Bu mod sayesinde aşırı kaynak tüketen uygulamaların kaynak tüketimi azaltılmış ve performans korunmuş oluyor. Bu özellik, daima fazla kaynak tüketen ancak çoğunlukla arka planda kalan uygulamalar için fayda sağlayacaktır. Yine de özelliğin henüz yalnızca test aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor.