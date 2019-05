Microsoft, yakın zamanda gelen tepkiler üzerine Windows işletim sistemlerinden MS Paint programını kaldırmamaya karar verdi. Bu programı bu kadar özel kılan şey nedir?

Nostalji hissi oldukça kuvvetli bir histir ve insanların bağlarının bulunduğu, alışkanlık edindikleri şeyleri bırakmaları zordur. İnanmayan, Microsoft Paint programını emekli etmeye çalışan Microsoft’a sorabilir.

MS Paint, bilgisayar teknolojisi standartlarında adeta bir arkeolojik eser sayılabilir. Uygulamanın ilk versiyonu 1985 yılında yayımlanmıştı. O dönemde daha Çin yavaş yavaş kendini toparlıyordu, ABD başkanı Reagan idi, Türkiye’yi Kenan Evren yönetiyordu ve Sovyetler Birliği henüz yıkılmamıştı. Nintendo’nun NES konsolu ilk defa kullanıcıların beğenisine sunuluyordu. Eski adıyla Paintbrush, yeni adıyla paint o zamandan beri varlığını sürdürüyor ve her Windows versiyonunda yer alıyor.

Microsoft, Paint’i bundan nesiller önce olduğu kadar önemli görmüyor. Firma bugüne kadar programı emekli etmek için bir programa uygulanabilecek her türlü dijital mobbingi uyguladı ancak kullanıcılar, Paint’i sevmeye ve korumaya devam ettiler.

Microsoft son başarısızlığından sonra Paint’in Windows 10’da var olmaya devam edeceğini söyledi. Firmanın önde gelen isimlerinden Brandon LeBlanc, attığı bir tweet ile 1903 kurulumunda programın olacağını söylerken, “şimdilik” diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Paint’in bu kadar sevilmesinin ise pek çok nedeni var. Bu nedenlerden ilki, insanların hiçbir mantıklı açıklaması olmaksızın programı çok sevmesi. İnsanlar kullanmasalar bile çocukluklarında fare kullanmayı öğrendikleri uygulamanın hala bilgisayarda olmasını istiyorlar.

Oldukça basit olan Paint, pek çok kişinin çizim yapmayı ve çizim programlarındaki menüleri öğrendiği uygulama olarak da insanlar için ayrı bir yere sahip. 36 yaşındaki sanatçı Patrick Hines hala MS Point kullanıyor ve “İnsanlar Paint’i seviyor çünkü bu karşılaştıkları ilk dijital sanat aracı ve hiç eğitim gerektirmiyor.” diyor.

MS Paint, basitliğiyle insanların beğenisini kazanıyor ve pek çok kişi, diğer sofistike programları öğrenmek istemeyen kitleleri de kendine çekiyor. İnsanlar kolayca uzmanlaşabilecekleri uygulamaları tercih ediyor. Üstelik Photoshop gibi programların ihtiyaç duyduğu yüksek gereksinimlere ihtiyacı yok. Bugün internette Rage Comics adıyla bilinen ifadeler de Paint eserleri.

Görülen pek çok görüntünün kendine has olarak uyandırdığı bir his var ve Paint çizimlerini görmek insanları garip bir şekilde mutlu ediyor. Nostalji hissiyle bezeli bu his en çok da eğlence temelli çalışmalarda kendini gösteriyor.

MS Paint’in ne kadar süre daha Windows’un bir parçası olacağı bilinmiyor ama insanlar bu programın Windows var olduğu sürece kalmasını istiyor.