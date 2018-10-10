World of Warcraft'a DirectX 12 Desteği Geldi

14 yıllık bir oyun için oldukça harika bir durumda olan World of Warcraft, sürekli gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, oyun yeni genişletme paketi Battle for Azeroth ile birlikte DirectX 12 desteğini de getirdi.

Birçok kişinin çocukluğunun en efsane oyunlarından biri olan World of Warcraft, ilk günkü zevkini sürdürmeye devam ediyor. Yeni çıkan Battle for Azeroth ile beraber DX12 desteğinin daha iyi bir biçimde geldiği oyun, yeni güncellemenin performansını ölçmek için birtakım testlere tabi tutuldu.

İşlemci tarafında 5 GHz hızında Intel Core i7-8700K, ekran kartı tarafında GTX 1070 kullanılan testbench, 32 GB DDR4 RAM'e sahip ve 1080p'de ölçümler yapılıyor. Yani herhangi bir darboğaz ile karşılaşmıyoruz. Aşağıda görebileceğiniz grafikler oyunun yeni güncellemesinin DX11, DX12 (standart) ve DX12 (yeni optimizasyonlu) versiyonlarını kıyaslıyor.

4K'ya geçtiğimizde ise Core i9-7980XE ve GTX 1080 Ti'inn kullanıldığı testlerde sonuçlar yine oldukça etkileyici.

Hatırlatmadan geçmeyelim; DirectX 12'nin doğru olarak kullanılması için GPU'nuzun mimarisinin de buna uygun olması gerekiyor. Yine de WoW'un çok uzun süre sonra olsa bile oyuncuları düşünmesi kayda değer.