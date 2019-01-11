World of Warcraft'tan Rahmetli Stan Lee'ye Saygı Duruşu

Blizzard, geçtiğimiz kasım ayında aramızdan ayrılan Stan Lee'yi unutmadı ve World of Warcraft evreninde yad etti.

Marvel çizgi romanlarında yer alan Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Demir Adam gibi pek çok karakterin yaratıcısı olan efsanevi Stan Lee, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılmıştı. Stan Lee'nin 96. yaşgününü Twitter'dan kutlayan Marvel'ın ardından, Blizzard cephesi de büyük ustaya kayıtsız kalmadı.

World of Warcraft'a son gelen 8.1.5 test sunucuları yamasıyla birlikte Alliance bölgesinde bir karakter dolaşır oldu. Stanley ismindeki bu karakterin Stan Lee'ye saygı duruşu olarak oyuna eklendiğini anlamak zor değil.

Blizzard, Stanley'in arada sırada "Excelsior!" diye diğer karakterleri selamlamasına kadar ince düşünülmüş bir jeste imza atmış. Biz de bu vesileyle büyük usta Stan Lee'yi yeniden anmış olalım.