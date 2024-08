Blizzard, World of Warcraft hayranlarını çok sevindirecek bir haber verdi. Oyunun ve tüm içeriklerin kısa süreliğine ücretsiz oynanabileceği belirtildi. Ama bir şart var

Blizzard imzası taşıyan ve dünya çapında ne çok sevilen oyunlardan olan ikonik çok oyunculu yapım World of Warcraft’ın hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Blizzard, The War Within genişleme paketi çıkışı öncesinde özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

Bilindiği üzere 20. seviyeye kadar World of Warcraft’ı denemek ücretsiz. Ancak bunun ardından fiyatı 199 TL olan aylık abonelik gerektiriyordu. Blizzard ise yaptığı açıklamada oyuna kısa süreliğine ücretsiz erişilebileceğini ifade etti.

Aboneliği bitenlere özel olarak 5 Ağustos’a kadar ücretsiz olacak

Kampanya 5 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edebilecek. Sadece aboneliği biten oyuncuları kapsayacağını vurgulayalım. Bu kişiler, oyuna giriş yapmadan tüm eklentilere erişmeye kadar birçok imkâna sahip olacak.

Blizzard, 23 Temmuz’da The War Within için bir ön güncelleme yayımlamıştı. Bu güncelleme, ek paketten birçok içeriği içeriyordu. Şimdi ise The War Within’in çıkışına çok kısa süre kala bu kampanya başlatıldı. Böylece aktif olmayan oyuncuların bile paket içerikleri önden denemesi sağlanmış oldu. The War Within’in 22 Ağustos’da çıkacağını eklemek gerekiyor.

Bunlar dışında kampanyanın WoW Classic’te geçerli olmadığını belirtelim. Ayrıca sadece eskiden aboneliği olup bitenlerin erişebileceğini tekrar vurgulayalım. 20 seviye altı olanlar erişim sağlayamıyor.