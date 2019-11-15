Wikipedia’nın kurucu ortağı olan Jimmy Wales, daha iyi bir sosyal ağ olabileceğini düşündüğü WT:Social’ı açıkladı. Yeni sosyal medya ağı, tıpkı Wikipedia gibi bağışlarla ayakta kalmaya çalışacak. WT:Social, gelir için reklamları kullanmayacak.

Jimmy Wales ve ekibinin kurduğu WT:Social, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunuldu. Şirket yeni sosyal medya ağına kullanımı yavaş bir şekilde izin veriyor. İnsanlar siteye üye olmak için bilgilerini girdikten sonra onay sürecini bekliyorlar. WT:Social’ı denemek için kaydolduğumuzda, şu anda 45.000 kişinin onay için beklediğini gördük.

Şirket, onay sürecini atlamak isteyen insanlar için iki tane bağış kampanyası duyuruyor. 13 ya da 100 dolar bağış yaparak onay süreci beklemeden siteye üyeliğinizi onaylatabilirsiniz.

Wikipedia’nın da kurucu ortaklarından olan Jimmy Wales, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Sosyal medya şirketlerinin reklamcılıktaki iş modelleri sorunlu. Onlarda, görünüşe göre büyük meblağlar kazananlar, düşük kaliteli içerikler” dedi.

WT:Social şu an için sade bir arayüze sahip. Yeni sosyal ağın arayüzünde haberler ve bunların altındaki yorumlar görünebiliyor. Haberler, WT:Social’ın büyük bir kısmını oluşturuyor. Wales’in daha önceki projesi olan WikiTribune, profesyonel gazeteciler ve vatandaşların beraber katkı sunacağı küresel bir haber sitesi.

Jimmy Wales’in amacı hem WT:Social’da hem de WikiTribune’de sahte haberlerle mücadele etmeyi vurgulamak ve diğer sosyal medya ağlarındaki “etkileşime” odaklanan paylaşımların karşısına kanıta dayalı bir paylaşım ağı sunmak. WT:Social’da paylaşılan her hikayede, kaynakların ve referansların yanı sıra makalenin nereden alındığı da ön plana çıkarılıyor.

WT:Social’da aynı zamanda SubWiki denen konuları takip edebilirsiniz. Ayrıca yayınlanan hikayelere hashtagler ekleyebilir ve hikayenin birden fazla SubWiki’de görünmesini sağlayabilirsiniz. WT:Social’ın yayın akışı şu anda kronolojik olarak sıralanıyor. Ancak geliştiriciler, kullanıcıların daha iyi içerikleri görmesi için bir oy sistemini de sosyal ağa eklemeyi düşünüyorlar.

Sosyal medya devleri olan Facebook ve Twitter’ın yerini almak şu an için çok zor. Google bunu daha önce denedi ve yenildi. Jimmy Wales, Facebook’un ya da Twitter’ın yerini almak yerine daha anlamlı içerikler hedefleyen ve daha az insandan oluşan bir topluluğu hedefliyor. Bundan dolayı Wales, bağışlar konusunda endişeli değil.

Wales, Financial Times’a yaptığı açıklamada, insanların anlamlı içerikler için para ödemeyi kabul edeceğinin kanıtı olarak Netflix’i örnek verdi. Wales’in yaklaşımının doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Jimmy Wales’in kurucusu olduğu WT:Social’a buradan kaydolabilirsiniz.