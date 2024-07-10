Yeni bir rapor, X'in günlük aktif kullanıcı sayısını ortaya koydu. Verilere göre platform, Elon Musk başa geçtiğinden beri neredeyse hiç büyümemiş, hatta küçülmüş.

X (eski adıyla Twitter), 2022 yılının sonlarında Elon Musk yönetimine geçmişti. O zamandan beri de platformda yeni isim başta olmak üzere birçok büyük değişiklik görmüştük. Peki Musk yönetimindeki bu yaklaşık 2 yıllık süreç platformu nasıl etkiledi?

Financial Times tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Musk başa geçtiğinden bu yana X’in kullanıcı sayısındaki değişimi ortaya koydu. Veriler, işlerin pek de iyi gitmediğini gösterdi.

X, Musk başa geçtiğinden beri neredeyse hiç büyümedi, hatta kullanıcı sayısı azaldı

Financial Times’ın aktardığına göre 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla X’in günlük aktfi kullanıcı sayısı 251 milyona ulaştı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine (2023’ün ikinci çeyreği) kıyasla yalnızca %1,6 artış demek.

Yani platform, bir yılda yalnızca 4 milyon abone artışı gerçekleştirmiş. Yine küçük de olsa bir artış yaşansa da veriler, X’in 2 yıllık süreçte büyümesinin durduğu ve 250 milyon civarlarında takılı kaldığını ortaya koyuyor.

X, hâlâ Musk’ın satın aldığı yerde diyebiliriz. Bir ilerleme kaydedilememiş. Hatta düşmüş bile demek mümkün. Musk, platformu satın aldıktan bir ay sonra, Kasım 2022’de aktif kullanıcı sayısını 259 milyona ulaştığını gösteren bir paylaşım yapmıştı. Şimdiki 251 milyon verisi ise düştüğünü gözler önüne serdi. 2024’ün ikinci çeyreğindeki 251 milyonluk kullanıcı sayısı, 16 Ekim 2022, yani Musk’ın satın alımından yaklaşık bir hafta önceki miktarla aynı.

Bu sonuçlar pek şaşırtıcı değil. Musk, başa geçtiğinden beri platformda uygulanan (birçok özelliğin paralı olması gibi) değişiklikler kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyordu. Aynı zamanda isminin değişmesi de büyük bir çoğunluğu mutlu etmemişti. Platformun nasıl bir yol izleyeceğini, bu durumu kurtarıp kurtarmayacağaını zaman gösterecek. Ancak şimdilik işlerin pek de Musk’ın istediği gibi gitmediğini söylemek mümkün.